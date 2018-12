"Macron Démission" : les gilets jaunes de Limoges hurlent leur voeu du nouvel an dans les rues

Limoges, France

Une cinquantaine de gilets jaunes ont passé le réveillon du nouvel an dans la rue à Limoges. Et pour 2019, le voeu de ce groupe de manifestants n'a pas changé : dans toutes les bouches et sur les banderoles, le même slogan "Macron démission".

On n'a pas une tune pour remplir nos tables" - Diego, gilet jaune limougeaud

Ce rassemblement était très symbolique et incontournable pour Roland et sa compagne : "on n'avait pas le coeur à faire un réveillon normal, alors on voulait vraiment être là ce soir". Tout près d'eux, Diego abonde : "on ne peut pas se retrouver chez nous car on n'a pas une tune pour remplir nos tables. Alors ce soir on proteste contre l'injustice sociale : pendant qu'il y a des gens qui se tapent de bons restaurants, nous on se tape les rues" !

Macron semble inaudible pour eux

Des gilets jaunes arc-boutés contre le pouvoir, à tel point que Roland n'a même pas voulu entendre parler des voeux d'Emmanuel Macron, prononcés juste avant ce défilé dans les rues. "Ha non, sûrement pas !" s'exclame-t-il, "on le boycotte complètement, c'est rédhibitoire, il se prend pour un roi à mes yeux".

Les #GiletsJaunes ont fêté la nouvelle année devant la mairie de #Limoges en chantant "Macron démission" pic.twitter.com/dCZBfXDDMy — France Bleu Limousin (@FBLimousin) January 1, 2019

Alors à minuit, quand les gilets jaunes se souhaitent la bonne année - champagne à la clé - la soirée finit comme elle a commencé : aux chants de "Macron démission" dans une ronde dansée en pleine rue, sous les fenêtres de l'Hôtel de Ville de Limoges.