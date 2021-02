Madama Diawara : de nouveaux documents pour empêcher son expulsion ?

"Ce matin, on a reçu de nouveaux documents", annonce Eric Durupt, le père adoptif de Madama Diawara. L'enseignant, qui a recueilli le jeune immigré Malien à son arrivée en France, il y a deux ans, avec sa compagne, compte sur ces nouveaux papiers pour empêcher l'expulsion du jeune homme. "La Préfecture avait demandé ces papiers, alors on a fait refaire les extraits d'acte de naissance de Madama et on les a obtenus aujourd'hui, le temps qu'ils arrivent du Mali", raconte-t-il.

C'est sur ce point que la Préfecture s'appuie pour expliquer pourquoi elle ne régularise pas le jeune homme : Madama aurait fourni de faux papiers, ce qui rendrait impossible de déterminer qu'il était mineur à son arrivée sur le sol Français.

"Lundi, ils nous ont dit que le dossier était clos et qu'ils ne prendraient pas en compte ces papiers, mais ils savaient que les papiers arrivaient !", s'emporte Eric Durupt. Lundi 15 février, le Préfet de Haute-Loire a en effet prononcé l'obligation de quitter le territoire (OQTF) de Madama Diawara.

"On espère vraiment que la Préfecture prendra en compte ces documents"

Le Réseau Education Sans Frontières (RESF) qui soutient Eric Durupt et Véronique de Marconnay, la famille d'accueil de Madama Diawara, va demander à être reçu à nouveau en Préfecture pour que ces documents soient pris en compte, puis qu'ils représentent de nouveaux éléments dans le dossier, explique Eric Durupt.

"On espère vraiment que la Préfecture prendra en compte ces documents, parce que si ce n'est pas le cas, ça va poser problème", déclare l'enseignant.

Ce matin, une nouvelle manifestation pour protester contre l'expulsion de Madama Diawara s'est tenue devant la Préfecture de la Haute-Loire au Puy-en-Velay. Selon la famille, 700 personnes étaient présentes, 500 selon la police. "Madama était très ému de voir tout ce monde venu le soutenir", raconte Eric Durupt. Lui-même en est à son 19e jour de grève de la faim. "Je suis très fatigué, mais ce qui me fait tenir, c'est de voir tous ces soutiens."

Samedi prochain, une nouvelle manifestation aura lieu au Puy-en-Velay, devant la Préfecture pour protester contre l'expulsion du jeune homme. La pétition en ligne a recueilli à ce jour plus de 34 000 signatures.