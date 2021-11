Madama Diawara, jeune migrant accueilli en Haute-Loire, condamné à deux mois de prison avec sursis

Madama Diawara, jeune malien accueilli par une famille de Haute-Loire, a été condamné à deux mois de prison avec sursis ce mardi par le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay. Il a été reconnu coupable de faux et usage de faux.

Véronique de Marconnay (famille d'accueil) et Madama Diawara

Madama Diawara, ce jeune malien accueilli pendant deux ans en Haute-Loire et sous le coup d'une expulsion, a été condamné à deux mois de prison avec sursis ce mardi par le tribunal correctionnelle du Puy-en-Velay. Il a été reconnu coupable de faux et usage de faux, pour avoir présenté un acte de naissance considéré comme faux à la préfecture de Haute-Loire, dans le but d'obtenir sa régularisation.

L'avocate de Madama pourrait faire appel

Le tribunal a donc suivi les réquisitions du parquet, lors de l'audience qui avait eu lieu le 5 octobre dernier. Madama Diawara ne s'était pas présenté devant les juges, puisqu'il est actuellement introuvable et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français depuis le mois d'avril.

Jointe par téléphone, Cécile Linossier, l'avocate de Madama, annonce qu'elle pourrait faire appel de cette décision du tribunal. Lors de l'audience, elle avait expliqué que même si l'acte de naissance était un faux, le jeune malien de 19 ans ne pouvait pas le savoir et qu'il était de bonne foi en allant présenter ces documents à la préfecture. Elle dispose d'un délai de 10 jours pour faire appel.