Madama Diawara placé en centre de rétention : "Il est tombé dans un guet-apens" dénonce RESF

Madama Diawara, jeune malien de 19 ans installé depuis deux ans en Haute-Loire et menacé d'expulsion, vient de passer sa deuxième nuit en centre de rétention à Lyon. Ses proches attendent beaucoup de l'audience devant le juge des libertés et de la détention qui a lieu ce jeudi matin.

Les proches de Madama, ce jeune malien menacé d'expulsion et installé en Haute-Loire depuis deux ans, attendent beaucoup de l'audience devant le juge des libertés et de la détention. Il doit se prononcer ce jeudi matin sur le placement du jeune homme en centre de rétention à Lyon, après son arrestation mardi. "Il est tombé dans un guet-apens", dénonce ce matin Christine Chevalier, une des porte-paroles de RESF en Haute-Loire (Réseau éducation sans frontières), un collectif qui soutient les sans-papiers et les demandeurs d'asile, qui était ce matin l'invitée de France Bleu Saint-Étienne Loire.

Une "démonstration de force" du préfet de Haute-Loire

"La dureté de la politique migratoire est vraiment choquante, c'est quelque chose qui nous révolte. Ce jeune a été pris en charge par un couple d'enseignants qui l'ont éduqué complètement, il est en train de passer un CAP, ses employeurs sont contents de lui donc on est complètement interloqué", explique Christine Chevalier.

Madama Diawara est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français et pourrait donc être renvoyé au Mali, son pays d'origine. Une procédure qui doit également être contestée en justice par les soutiens du jeune homme, mais qui inquiète Christine Chevalier. "Ça peut aller vite, sous huit jours. On est vraiment dans une démonstration de force du préfet de Haute-Loire."

Des documents d'identité "faux" selon la préfecture, authentiques pour les proches de Madama

Mais selon la préfecture, si Madama a été arrêté et envoyé en centre de rétention, c'est parce que les documents d'identité qu'il a fourni aux autorités françaises sont considérés comme faux. Cela concerne les papiers présentés fin janvier, mais aussi ceux présentés un mois plus tard. "Les autorités compétentes maliennes ont confirmé elles-mêmes que les documents fournis par M. Diawara ne sont pas authentiques", peut-on lire dans un communiqué de la préfecture de Haute-Loire.

"C'est un prétexte, le préfet applique la loi de manière très dure", explique Christine Chevalier. "Il y a des départements différents et des manières d'appliquer la loi différemment. On a vu d'autre cas de régularisation (comme cet apprenti boulanger guinéen à Besançon) et on pensait que ça se passerait comme ça pour Madama. Mais le préfet ne veut pas envisager les aménagements possibles et les portes de sortie. C'est brutal."

"Il faut examiner chaque cas dans sa spécificité", enchaîne cette porte-parole de RESF en Haute-Loire. "Peut-être qu'un jeune malien qui vient d'une ville aura plus de facilité à prouver son identité. Dans le cas de Madama, il vient d'un petit village, et peut-être que l'état civil n'est pas si performant que ça... Mais nous sommes persuadés que ces documents sont vrais."