Madeleine 2023 : pourquoi a-t-on chanté la Marseillaise en ouverture de la première corrida ?

La corrida d’ouverture des Fêtes de la Madeleine 2023 avec Andres Roca Rey, Tomas Rufo et Yon Lamothe face à des toros de Garcigrande.

"La Marseillaise" a retenti des arènes du Plumaçon. À Mont-de-Marsan (Landes), le public s'est levé jeudi 19 juillet et a chanté l'hymne national avec ferveur, en ouverture de la première corrida des Fêtes de la Madeleine 2023. Une décision prise cette année par Charles Dayot pour "montrer notre attachement à la tauromachie".

Défendre la culture taurine

Trois raisons à cette nouveauté explique le maire de Mont-de-Marsan : La tauromachie fait partie de "notre culture de façon encore plus importante qu'en Espagne". Il faut y voir un geste patriotique, avec une feria durant laquelle défilent de nombreux matadors français, dont cinq aquitains, à l’image de Yon Lamothe.

Une réponse aux anti-corridas

C'est un message envoyé par l'élu aux anti-corridas, au Parti animaliste, et entre autres, au député LFI Aymeric Caron "afin de rappeler qu'en France on a la liberté de choix et de sa culture".

Eux réagissent par la voix de Marie Lafaye, du collectif Landes anti-corrida. "Ils ont justement besoin d'affirmer leur présence, de montrer qu'ils sont solidaires et nombreux", a-t-elle expliqué au micro de France Bleu Gascogne le 20 juillet. "Est-ce que mettre en avant la torture d'herbivores en présence d'enfants représente la Marseillaise ? Je ne sais pas", se questionne la militante.

"La Marseillaise" retentira de nouveau dimanche 23 juillet lors de la clôture de la feria.