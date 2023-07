Du 19 au 23 juillet, la circulation et le stationnement sont interdits dans le périmètre des fêtes en centre-ville. Des parkings relais avec navette sont mis en place (voir Madeleine en bus ci-dessous). L’accès est toutefois autorisé sur le secteur du centre-ville uniquement entre 6h et 10h (0h-8h le 19 juillet en raison de la course du Moun).

En dehors de ces horaires, le centre-ville sera totalement fermé par du barrierage et un service de sécurité renforcé. Des dispositions particulières existent pour les personnes à mobilité réduite et les véhicules d’urgence.

Stationnement

Les riverains (à l’intérieur du périmètre des fêtes) doivent stationner leur véhicule à l’intérieur des propriétés privées et non sur le domaine public, sous peine de mise en fourrière. ceux qui ne possèdent pas de stationnement privé pourront disposer d’une place au parking saint-roch dans la limite des places disponibles (autorisations à demander auprès du pôle technique : 05 58 71 38 38).

Le parking souterrain du midou reste ouvert aux horaires et tarifs habituels. des forfaits 8 jours (24h/24) y sont proposés pour un tarif de 22€. Il est à noter que l’accès au parking est impossible de 8h à la fin de la course du moun le 19 juillet. Avant les fêtes, des restrictions de circulation et de stationnement sont également à prévoir sur les places et rues où sont installés les manèges, bodegas, podiums et blocs sanitaires. Plus d’infos auprès du pôle technique : 05 58 05 32 32

Venir à la Madeleine en bus

Durant les fêtes, le réseau de transport urbain Tma s’adapte aux besoins des festayres. Grâce à ses 4 lignes de bus “en étoile”, il sillonnera la ville pour relier chaque quartier au cœur des fêtes avec des passages toutes les 30 minutes tous les jours de 7h à 4h30 (7h-3h30 le mercredi et 10h-3h30 le dimanche).

À cela s’ajoute 3 lignes de desserte des parkings relais gratuits et sécurisés, situés aux abords de la ville :

• Base de loisirs du Marsan

• Le Pôle - Théâtre de Gascogne

• Lycée Jean Cassaigne

• Lycée Frédéric Estève

Pour les habitants de l’agglomération, des bus relient chaque jour les 16 communes du territoire à Mont de Marsan. Afin de limiter l’affluence et sécuriser les trajets retour, seuls les passagers déjà munis d’un ticket aller-retour ou d’un Pass’Madeleine pourront emprunter ces lignes après 23h.

Tarifs : • Ticket aller-retour : 2€. Achat auprès du conducteur. • Pass’Madeleine (allers-retours illimités) : 8€ (4€ pour les abonnés Tma). Bracelet en vente à l’agence commerciale Tma et à l’office de tourisme. Plus d’infos auprès de Tma : 05 58 45 04 26 | bustma.com

Les festayres peuvent également venir des quatre coins du département en transport en commun grâce au bus des ferias. 6 lignes sont programmées les vendredi 21 et samedi 22 juillet au départ d’Aire-sur-Adour, Hagetmau, Dax, Grenadesur-Adour, Roquefort et Mimizan. Tarif aller-retour : 5€ Plus d’infos : lebusdesferias.fr

Camping sauvage interdit

Le camping de Nahuques ouvrira du mercredi 19 juillet à 14h au lundi 24 juillet. Accessible sans réservation avec un forfait de 15€ par personne, le site est gardé et sécurisé et dispose de 12 douches et toilettes, un food-truck et un poste de secours. Il est relié au cœur des fêtes grâce à une navette spéciale gratuite.

Le camping sauvage est interdit dans toute la ville.

L’éclairage public restera allumé dans les quartiers de la ville pendant les 5 jours de fêtes.