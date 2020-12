Madeleine Chat, doyenne de l'Yonne et de Bourgogne-Franche-Comté, est décédée

Elle s'est éteinte entourée de sa famille, chez elle, à Auxerre : Madeleine Chat, la doyenne de l'Yonne et de la Bourgogne-Franche-Comté, est décédée cette semaine. Née le 11 août 1907, elle ne s’est jamais mariée et avait plusieurs neveux et nièces. Elle a connu 4 générations en dessous d’elle, avec 8 arrières arrières petits-neveux et nièces. Du haut de ses 113 bougies, c'est grâce à sa tablette numérique qu'elle gardait le lien avec sa famille et envoyait des photos.

Madeleine Chat figurait à la 6ème place dans le classement des centenaires en France.