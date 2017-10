Mademoiselle Desserts crée de nouveaux emplois en Dordogne

L'entreprise de pâtisserie surgelées a ouvert cet été un nouvel atelier et s'est installée sur le site de STEF Logistique à Thenon. De nouveaux locaux lancer "Oh oui", une nouvelle marque de snacking destinée à la grande distribution.

C'est notamment en présence de la préfète de Dordogne, Anne-Gaëlle Baudouin Clerc, que la marque Mademoiselle Dessert a inauguré en grande pompe ses nouveaux ateliers de Thenon ce vendredi. Et pour cause, l'entreprise s'agrandit et prend de l'ampleur. L'entreprise périgourdine jusqu'alors installée à Condat-sur-Trincou, en Dordogne a ouvert un nouveau site de production, 1.600 mètres carrés pour développer sa nouvelle marque "Oh oui".

100% made in Dordogne

Flans, tartelettes au citron et cheesecakes sont envoyé ici par toutes les usines du groupe au Royaume-Unis, en Bretagne ou encore en Dordogne pour y être découpés puis emballés ici. Un point de ralliement idéal pour l'entreprise pour développer une nouvelle marque 100% made in Dordogne. "On lance notre propre marque. Nous qui sommes des spécialistes de la marque des distributeurs, on fabrique maintenant pour nos clients" explique Didier Boudy président de Mademoiselle Desserts.

1.600 mètres carrés de ligne de production viennent d'être inaugurés par Mademoiselle Desserts © Radio France - Manon Derdevet

C'est dans les locaux de STEF Logistique que l'entreprise périgourdine s'est installée. Pour l'instant 18 emplois ont été crées pour lancer le nouvel atelier. "C'est un commencement, à terme, il pourrait il y en avoir beaucoup plus", précise Didier Boudy. Plus de trente emplois pourraient ainsi voir le jour dans le Terrasonnais. Une nouvelle qui réjouit Dominique Bousquet, le maire de Thenon. " Cela va amener du dynamisme et donner encore plus envie aux gens de venir s'installer à Thenon et dans ses environs" s’enthousiasme le maire.

Pour l'instant les produits de la marque "Oh oui" ont été testé cet été dans de petites structures dans des stations services notamment. Mais des négociations sont d'ores et déjà en cours pour que les pâtisseries de la marque puissent conquérir les supermarchés de toute la France.