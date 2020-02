Madonna en retard de 3h30 pour son spectacle à Paris : des spectateurs s'indignent

Pour Madonna, "une reine n'est jamais en retard". Au risque de finir par agacer ses fans: les 2.800 spectateurs du premier des douze concerts de la chanteuse à Paris, ont dû patienter samedi soir jusqu'à minuit tapante pour voir apparaître leur idole sur la scène du Grand Rex. La faute à des problèmes techniques imprévus, selon la production, entraîné par l'incompatibilité de certains décors avec la scène de la célèbre salle parisienne où la star doit clôturer une tournée qu'elle a voulu au plus près de son public, dans des théâtres et cinémas aux Etats-Unis et en Europe. Sur twitter, les internautes se sont pour certains indigné de cette longue attente.

Les 2 800 spectateurs venus assister au "Madame X Tour" ont du prendre leur mal en patience.

Les spectateurs sont finalement ressortis du spectacle... un peu après 2h15.

- Avec AFP