Madrid supprime la TVA des denrées de première nécessité et le rabais de 20 centimes par litre de carburant

La ristourne de 20 centimes par litre de carburant, dont bénéficient actuellement tous les automobilistes en Espagne sera réservée, à partir du 1er janvier, aux transporteurs, aux agriculteurs, aux compagnies maritimes et aux pêcheurs. Au Pays basque, en cette fin d'année de nombreux automobilistes du nord des Pyrénées se ruent à Dantcharia ou Irun pour profiter une dernière fois de ce rabais.

Le gouvernement espagnol a mis en place une série de mesures pour aider les foyers les plus modestes, destinées à atténuer l'impact de l'inflation dans le secteur alimentaire, dont la suppression totale de la TVA sur les denrées de première nécessité. À moins d'un an des prochaines élections législatives en Espagne, le gouvernement de gauche a également décidé d'accorder une aide de 200 euros aux familles les plus modestes, et dont les revenus n'excèdent pas 27.000 euros par an.

Il s'agit là des deux mesures phares d'un nouveau paquet d'aides anti-crise d'une valeur de 10 milliards d'euros, portant à 45 milliards d'euros le total des mesures prises cette année par le socialiste Pedro Sanchez. Après des aides, qui ciblaient en priorité l'électricité et le gaz, les nouvelles mesures sont centrées sur les produits alimentaires, dont la hausse sur un an a atteint 15,3% en novembre. Du premier janvier à juin, la TVA baissera de 4 à 0% pour toutes les denrées de première nécessité, comme le pain, le lait, le fromage, les fruits, les légumes ou les céréales. La TVA sur l'huile et les pâtes diminuera de 10 à 5%.

Des aides inédites en Espagne

Le gouvernement de coalition de gauche Parti Socialiste-Podemos, soutenu par les nationalistes basques et catalans, a également annoncé la prorogation pour six mois supplémentaires d'un taux de TVA réduit à 5% sur l'électricité et le gaz. D'autre part, l'arrêt des services de base aux plus vulnérables qui ne peuvent payer leurs factures restera interdit en 2023.

Concernant le logement, Madrid a annoncé la prorogation pour une année supplémentaire de la limitation à 2% de la hausse des loyers. Les expulsions restent aussi suspendues jusqu'en juin 2023.

Les mesures surviennent dans un climat politique très tendu, à moins d'un an des prochaines élections législatives, qui auront lieu au plus tard en décembre 2023.

