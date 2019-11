Maël, étudiant trans agressé à Besançon : "On n'est pas censé se faire tabasser parce qu'on est nous-mêmes"

Il a porté plainte ce jeudi après avoir été agressé une troisième fois en un peu plus d'un an. Maël, étudiant trans, a été frappé et insulté sur un parking de l'université de Franche-Comté à Besançon. Il témoigne pour dénoncer les agressions transphobes et pour qu'elles ne soient plus banalisées.

Besançon, France

"Le parking était vide, à part quelques voitures éparses dont la mienne. Et là, quatre personnes sont arrivées par derrière." Plus d'une semaine après son agression sur le campus de Besançon, Maël, un étudiant trans de 26 ans, raconte avec courage ce qu'il a vécu ce soir-là. Deux m'ont choppé les bras, pendant qu'un troisième enchaînait les coups de poings, en me disant que j'étais une erreur de la nature, un malade mental et qu'apparemment je n'avais pas compris la leçon la dernière fois."

Agressé trois fois au même endroit en a peine plus d'un an

Parce que ce n'est pas la première fois que l'étudiant en licence de biologie et de physiologie est attaqué. Déjà en septembre 2018, sur ce même grand parking, il est passé à tabac. Il reste chez lui une semaine. Et se fait de nouveau agresser à son retour sur le campus de l'université de Franche-Comté. Trois agressions en à peine plus d'un an.

Le jeune homme veut donner de la visibilité aux agressions transphobes

"Mais j'ai l'impression d'être plus fort que l'année dernière", explique Maël, qui a porté plainte ce jeudi à Montbéliard, d'où il est originaire. "Je suis plus militant aujourd'hui et j'essaye de donner de la visibilité aux agressions LGBT+ en général et plus particulièrement aux agressions transphobes. En 2019, on est capable de se faire agresser une troisième fois sur un campus, un lieu où on est quand même censé être ouvert d'esprit ..."

Selon le jeune homme, les problèmes ont commencé après un cours magistral en septembre 2018. L'amphi est bondé et l'étudiant a le nez sur son ordinateur. Son professeur l'interpelle : "Mademoiselle ?" Maël ne réagit qu'au bout de quelques secondes, comprenant que l'enseignant s'adresse à lui, et le corrige en expliquant que c'est "Monsieur". S'en suit alors un échange de plusieurs minutes, où le professeur fait remarquer à Maël que ce ne sont pas ses cheveux courts qui font de lui un homme. "Son erreur n'a pas été de m'interpeller, mais d'insister. Mais je ne lui en veut pas, il ne connaît peut-être même pas l'existence de la trans-identité donc ce n'était pas une agression transphobe."

On ne peut pas se faire tabasser parce qu'on a décidé de tenir la main de son compagnon et de ne pas la lâcher ou qu'on choisit de l'embrasser au milieu d'une gare" - Maël, étudiant à Besançon.

Le premier passage à tabac a lieu peu de temps après cet incident. "Il faut que ça s'arrête. Ça ne fait pas partie du packaging LGBT+ de se faire tabasser, et pourtant on voit passer des photos de personnes agressées et on se dit : 'tiens, une de plus'. Mais cette violence est réelle, et elle ne doit pas être banalisée ! Il faut que l'État nous protège. On ne peut pas se faire tabasser parce qu'on a décidé de tenir la main de son compagnon et de ne pas la lâcher ou qu'on choisit de l'embrasser au milieu d'une gare."

La possibilité d'avoir un prénom d'usage à l'université de Franche-Comté

Mais Maël tiens aussi à rassurer les personnes LGBT+ qui viendraient étudier à Besançon. Il a été soutenu par les profs et la direction de l'université de Franche-Comté, qui propose aussi depuis cette rentrée 2019 de pouvoir choisir un prénom d'usage pour les étudiants qui le souhaitent. "Ça peut sembler minime, mais pour nous c'est très important parce qu'on va être appelé par le prénom qu'on a choisi", explique Maël. "Et comme les prénoms sont genrés, les gens ne se posent plus la question et partent du principe qu'on est une fille ou un garçon en fonction de notre prénom."