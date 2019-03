Maélan un petit Breton de 5 ans atteint d'un cancer réalise son rêve en Sarthe au zoo de la Flèche

La Flèche, France

Maélan est venu au zoo de la Flèche avec ses parents, sa petite sœur de deux ans et Violette, bénévole à l'association les "Petits Princes". Après une opération et neuf mois de chimio, ce petit garçon de cinq ans qui habite à Plogonnec près de Quimper est en phase de rémission.

Cette journée a pu se faire grâce à l'association les "Petits Princes" qui réalise des rêves d'enfants malades. La famille a passé une nuit dans un lodge du parc, a pu visiter le zoo avec les soigneurs, et assister à plusieurs spectacles et démonstrations.

Son rêve : voir le perroquet Gilbert

Contrairement à beaucoup d'autres enfants, qui sont attirés par les lions, les tigres et les éléphants, Maélan lui, voulait voir les oiseaux. Mais pas n'importe quels oiseaux. Depuis, deux ans, Maélan est fan de l'émission diffusée sur France 4, une saison au zoo. Il la regarde régulièrement et son rêve était de rencontrer Gilbert, un perroquet bleu. "En fait, il y a une dame du zoo qui a sorti Gilbert de sa cage" souligne Maélan, "et moi j'ai pu lui donner un fruit sec. En fait, il est comme à la télé. Il fait la même taille".

"Après, on a été voir les éléphants quand les gens du zoo les faisaient rentrer. Il y avait deux éléphants, un qui avaient des petites défenses et un autre des très grandes !"

"On a aussi dormi dans une maison où tout était en bois ; j'avais même un lit en bois"

"Ce que j'ai préféré : c'est voir Gilbert"

Maélan avec sa petite sœur Jeanne et la soigneuse Babara avec Gilbert le perroquet © Radio France - Clément Soubigou

Maélan est en rémission mais pas guéri

Clément, le papa de Maélan est ravi de cette journée : "C'est une grosse bouffée d'air pur. L'année a été difficile et compliquée pour toute la famille. On a passé notre temps à l'hôpital entre les soins et la chimio. Aujourd'hui, c'est du bonheur, parce que le voir comme ça avec des étoiles plein les yeux, ça fait plaisir".

"On se sent un peu privilégié" poursuit Léna, la maman de Maélan, "car on a accès à la totalité du parc avec des animations privées et on a pu approcher les animaux au plus près. C'est chouette pour Maélan et même pour nous les parents, on est des grands enfants donc tout le monde en profite. Maélan a une énorme joie de vivre, il va bien actuellement, mais _il est en rémission, ça ne veut pas dire qu'il est guéri. On a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête et on sait que la maladie peut revenir à tout moment"._

Maélan, Jeanne, ses parents, et Violette (à gauche) bénévole à l'association les petits princes © Radio France - Christelle Caillot

Une journée réalisée grâce à l'association les "Petits Princes"

Violette, est bénévole de cœur à l'association les "Petits Princes". Elle a accompagné la famille tout au long de leur séjour au zoo de La Flèche. "Cette journée m'apporte beaucoup de bonheur, parce que dès que je vois le bonheur sur le visage de l'enfant, les étoiles dans ses yeux, après une souffrance énorme liée à la maladie, ça me rend très heureuse. On remarque souvent que lorsque l'on a réalisé les rêves des enfants, ils retrouvent aussi un meilleur moral les semaines suivantes et c'est très important dans la lutte contre la maladie". L'association les "Petits Princes'"réalise un rêve par jour d'enfant malade.