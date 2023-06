Mafia : "On ne vous laissera pas enterrer l'affaire", préviennent les collectifs et associations

Quel bilan sept mois après la résolution et les annonces faites à la sortie de la session extraordinaire de l'Assemblée de Corse consacrée aux dérives mafieuses, le 18 novembre dernier. Six collectifs et associations ont tiré un premier bilan mitigé ce mardi 20 juin. Si ils saluent "une prise de conscience générale", ils regrettent que "tous les élus ne se soient pas totalement impliqués" lors du cycle de travail et en appellent désormais à une réelle mobilisation et à "des propositions concrètes".

Après sept mois d'ateliers dédiés autour de cinq thèmes prioritaires , les collectifs et associations réunies ce mardi devant les grilles de la Collectivité de Corse, soulignent la synergie de la société civile, née de ce cycle de travail. Ils en appellent désormais à une même collaboration avec les élus corses, qui "doivent faire des propositions concrètes dans le combat contre la mafia", lors du rendu de leur synthèse, attendue d'ici la fin du mois de juillet.

"Faites ce que vous voulez, mais on ne vous laissera pas enterrer l'affaire", avertit Vincent Carlotti, membre fondateur du collectif A Maffia No A Vita Iè, qui rappelle que "le rapport Bucchini a fini en classement verticale" et insiste sur le fait que les collectifs ne "veulent pas que cela se termine comme ça".

Du côté du collectif Massimu Susini, Jean-Toussaint Plasenzotti souligne également "les avancées" de ces derniers mois et dernières années. Rappelant le vote d'une résolution en novembre dernier, il estime que "la Collectivité de Corse s'est positionnée en tête de pont de la lutte contre la mafia" et espère désormais "qu'elle continue à être en tête dans la lutte" contre ce phénomène.

Des avancées qui ne pourront se faire que dans la limite des compétences de la CdC, rappellent les collectifs et associations, qui en appellent également à une prise de conscience et à des actions concrètes de la part de l'Etat. En avril dernier, le ministre de la Justice annonçait, à l'occasion d'un séminaire international de lutte contre la criminalité organisée, les pistes de travail du gouvernement sur ce sujet.

Eric Dupond-Moretti a notamment mis en avant la nécessité d'un travail en "anticipation" dans "la traque des flux financiers et la captation des biens mobiliers et immobiliers" que génère la criminalité organisée. Le garde des sceaux envisage également un "renforcement du dispositif d'aide aux repentis".