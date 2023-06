Magali, une éducatrice rochelaise, fait 800km à vélo pour aider Mya et Raphaël

Dans son périple à vélo permettant de relier Roscoff (Finistère) à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), Magali, éducatrice spécialisée, faisait étape à Royan ce samedi. Le but de son voyage : récolter des fonds destinés aux soins de Mya, 7 ans et Raphaël, 11 ans, atteints de maladies graves. Les bénévoles des associations qui les aident ont accueilli Magali, avec beaucoup d'émotion.

Son téléphone à la main pour filmer et prendre des photos, Séverine, la maman de Raphaël est très émue : "Magali est une personne géniale. On se devait de lui faire cette surprise. Elle s'est occupée de Raphaël pendant un an pour lui faire de la rééducation." Ces soins nombreux et lourds, souvent à effectuer à l'étranger, coûtent cher. L'objectif de l'éducatrice rochelaise est de pouvoir aider "Un pas pour Raphaël" et "Les rêves de la Luciole" , deux associations créées pour les enfants, via une cagnotte en ligne .

Retrouvailles émues entre Sévérine, maman de Raphaël et l'éducatrice Magali, à droite. © Radio France - Paul Lonceint-Spinelli

"Cette aventure c'est plus que la mienne, c'est collectif. Aujourd'hui beaucoup de bénévoles m'ont accompagnée pour faire Marennes-Royan" se réjouit Magali. En organisant également des spectacles de clowns en chemin, elle a récolté au total 1400€ pour le moment.

La situation de Raphaël, atteint d'une maladie très rare, se dégrade depuis trois ans. A ce handicap s'ajoute une épilepsie qui le fatigue. Il n'a pas pu se déplacer pour voir Magali directement à son arrivée, mais ils se sont ensuite retrouvés chez la maman pour un moment de partage.