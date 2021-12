A Limoges, les magistrats, greffiers et avocats réclament des moyens dignes pour la justice

Une centaine de magistrats, avocats et greffiers se sont rassemblés devant la Cour d'appel de Limoges, mercredi 15 décembre. Alors que ces professions se confrontent à une exigence croissante de rapidité, l'absence de moyens humains et matériels pèse sur leur quotidien.

Près d'une centaine de juristes se sont rassemblés devant la cour d'appel de Limoges à 13 h30, ce mercredi 15 décembre. Les magistrats, greffiers et avocats ont répondu à l'appel national lancé en début de semaine par les syndicats. Une alliance inédite, trois semaines après la publication d'une tribune dans le journal Le Monde sur la souffrance et la perte de sens de leurs professions.

Une déshumanisation de la justice

Le constat est commun : un manque humain et matériel, dans un monde où tout doit aller vite. "Nous fonctionnons aujourd'hui dans un archaïsme au niveau de la justice", déplore Sophie Grimault, greffier au tribunal judiciaire de Limoges. Depuis 1993, date de sa prestation de serment, Sophie Grimault a vu ses conditions de travail se dégrader : "On subit un empilage de réformes sans que nos logiciels soient adaptés."

Des propos repris par Maître Bernard Villette, bâtonnier au Barreau de Limoges, qui condamne "une vision gestionnaire de la justice. On nous impose des contraintes de délais sans qu'il n'y ait de moyens mis en place par l'institution pour du gagner du temps sur les décisions. Résultat, les réformes évincent le contact entre justiciables et juges, la justice se déshumanise."

Greffier, un métier mal-(re)connu

"Ce que nous voulons c'est que toutes les taches rédigées officieusement par ces petites mains de l'ombre, ces bons petits soldats, soient reconnues officiellement", atteste Sophie Grimault. "Le greffier est censé être l'assistant le plus proche du magistrat mais aujourd'hui nous sommes totalement noyés et nous ne savons plus qui fait quoi." Evolution de carrière quasi-inexistante, heures supplémentaires peu, voire non comptabilisées, et inégalité de primes entre collaborateurs, le métier de greffier souffre d'un manque de reconnaissance général. "On ne compte pas nos heures car on sait derrière qu'il y a un justiciable qui attend son jugement. Parfois c'est la vie des gens qui se joue derrière une décision." Des responsabilités lourdes, et malgré tout, Sophie Grimault confie avoir l'impression "de faire l'abatage par absence de moyens."

"Ce qu'on demande ? Des moyens, des moyens et encore des moyens." Yoann Henry, greffier stagiaire à Limoges. © Radio France - Salomé Pineda

Les Etats Généraux de la justice organisés depuis octobre semblent insuffisants. "On n'est pas dupe sur le message qu'essaye de faire passer le gouvernement en cette fin de quinquennat. On a mis sur la table un nombre de sujets qui méritent une réflexion approfondie et des concertations, et tout ce qu'on nous propose ce sont des questionnaires. Puis, comme par hasard, la question du budget n'est pas évoquée", conclut Me Bertrand Villette.

Ce 15 décembre, magistrats, greffiers et avocats espèrent que "ce dialogue renforcé entre (leurs) professions", leur permettra de "constituer une force pour faire avancer les choses face au pouvoir politique".