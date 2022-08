Magnac-Laval : après l'importante fuite d'eau, les habitants s'organisent pour moins consommer

Les habitants du quartier Chanteclair à Magnac-Laval ont eu la mauvaise surprise de se réveiller sans eau jeudi 4 août. Une conduite d'eau s'est en effet rompue dans le nuit, provoquant une importante fuite. Jean-Paul, qui habite juste à côté de l'endroit où la canalisation s'est brisée, a "vu un petit torrent qui débordait sur le trottoir". Intrigué, il prévient les pompiers qui à leur tour alertent les services de gestion de l'eau Agur.

Résultat, l'eau a été coupée près de quatre heures dans ce lotissement de Magnac-Laval, le temps d'effectuer des réparations. Lydia était justement venue rendre visite à ses parents. "Nous étions entrain de faire de la confiture de prune quand nous avons voulu nous laver les mains. Et là, plus d'eau ! " explique-t-elle. Elle discute avec les voisins tout aussi surpris. "Je suis allée au village et en revenant j'ai vu que la bouche d'incendie était ouverte alors j'ai récupéré de l'eau sale, au moins pour me laver les mains" raconte Lydia.

Restrictions d'eau

En pleine période de restrictions à cause de l'arrêté préfectoral sécheresse, cette fuite tombe mal. La quasi totalité du réservoir d'eau de la commune s'est vidé en quatre heure. Se sont près de 200 mètres cube d'eau qui se sont déversés sur la chaussée. Très vite le maire de la commune Xavier Guibert tente d'avertir les habitants et en appelle au civisme de chacun. "Il faut que les usagers limitent absolument leur consommation d'eau pendant trois jours pour que les niveaux se reconstituent" indique l'élu.

Quelques uns comme Martine ont déjà trouvé des astuces pour moins consommer. "Je tire moins la chasse, et je n'utilise pas la machine à laver le linge. Pour la vaisselle je remplis au maximum le lave-vaisselle" détaille la magnachonne. Face à cette fuite, Xavier Guibert espère "que les gens vont se rendre compte de la valeur de l'eau" alors qu'une centaine de communes n'ont plus d'eau potable depuis ce vendredi 5 août.