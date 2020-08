Magnifique France, une association en Lozère pour aider les maires ruraux à valoriser leur patrimoine

Denise Guérini a posé ses valises en août 2019 à Meyrueis en Lozère. "Je suis tombée en amour pour cette commune au cours d'une randonnée" confie cette ex-consultante qui a parcouru la France depuis une dizaine d'années pour son travail. Les amoureux du patrimoine rural la connaissent déjà. C'est elle qui a créé en 2014 le Hashtag #MagnifiqueFrance. 20 millions de vues par semaine. "J'avais la chance avec mon travail de beaucoup me déplacer en France et je faisais le constat que les grosses villes, les grosses métropoles, les grands monuments qui étaient déjà très connus, c'était très facile pour eux d'avoir des subventions, des dons, à être médiatisés et à avoir de la visibilité. A l'inverse, je découvrais de petites pépites, des petits villages où c'était le contraire : _ils n'avaient pas un euro devant eux_, personne ne les connaissait, ils n'avaient pas d'équipe, ils n'avaient aucune compétence en communication. Je trouvais ça injuste. J'avais cherché à faire quelque chose à mon petit niveau pour essayer de les mettre en avant et c'est comme cela qu'est née l'action MagnifiqueFrance. Ça permet à plein d'amoureux de patrimoine rural de partager leurs coups de cœur et de faire découvrir à d'autres personnes les petits trésors qu'on a en France et qui sont peu connus."

Apporter une expertise aux maires ruraux

Une action virtuelle jusqu'ici. Denise Guérini veut aujourd'hui aller plus loin en créant cette association Magnifique France pour aider "en vrai" les maires ruraux à valoriser leur patrimoine. "_L'idée est assez simple, c'est d'_aider les maires des petits villages à avancer sur des dossiers ou des événements qui sont fléchés patrimoine, tourisme et communication en les aidant à trouver les expertises et les plans d'action pour pouvoir avancer sur des dossiers où ils sont en difficulté parce qu'ils n'ont ni l'équipe, ni les ressources, ni le temps." Une expertise qui peut permettre à un maire d'obtenir par exemple le label "cité de caractère" ou"plus beau village de France". "Le rôle de l'association permettra d'apporter des expertises à ces maires via le mécénat d'entreprise. Denise Guérini compte également mobiliser les étudiants à qui elle donnera des cours dès la prochaine rentrée à l'université de Mende en licence pro tourisme. "Le défi, c'est de faire comprendre à nos jeunes que nous avons vraiment des trésors en France et qu'il faut les préserver. Je suis sûre que les maires n'hésiteront pas à les héberger gratuitement quelques jours dans leur commune pour un stage sur le terrain."