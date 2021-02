PHOTOS - "Magnifique" ou "scandaleux", le Carnavalovirus installé sur la place Masséna divise les Niçois

Le coronavirus couronné Roi du carnaval de Nice 2021 ! Le carnaval n'a pas lieu cette année à cause de la crise sanitaire, mais pour le faire vivre pendant deux semaines, un char a été installé place Masséna. "Carnavalovirus" représente un gros virus posé sur la Terre et orné d'une couronne. Une pédale permet aux passants de lui injecter du vaccin à travers une grosse seringue plantée au milieu des spicules.

Les passants sont nombreux à s'arrêter pour le regarder, pour poser en photo à côté, pour s'amuser avec les enfants. "C'est magnifique d'avoir résumé la situation actuelle avec ça, il y a quand même une part de dérision à avoir", se réjouit Ludovique, une Niçoise qui promène son chien. "C'est ironique et ça permet de rajouter un peu de bonne humeur dans cette pandémie", abondent Tessa et Lison, deux amies. Ça choque au début parce qu'on se dit que ça nous pourrit bien la vie, mais ça le rend humoristique de le voir comme ça".

Au contraire, Philippe estime que ce char est "un scandale, une honte". "Le carnaval, c'est la fête des enfants, ils sont déjà gavés avec le masque toute la journée, ils n'ont que ça pour penser à autre chose et qu'est-ce qu'ils voient ? Encore un coronavirus. Arrêtez de nous bassiner toute la journée avec ça, ça suffit !", réclame-t-il, soutenu par une autre passante, Sélima. "Moi ça me choque d'avoir un virus qui s'invite au carnaval, lance-t-elle. Il y a tellement de belles choses. Ça on l'a déjà toute la journée et on n'en peut plus !"

"L'esprit du carnaval a toujours été de moquer, c'est au contraire un pied de nez pour montrer que ce n'est pas lui qui aura le dernier mot", explique Gilles Roche, l'un des animateurs habituels du carnaval. Ce char est une commande de la Ville de Nice et a été réalisé par le carnavalier Yohan Garcia "pour symboliser qu'on s'est fait voler la couronne du carnaval de sa Majesté cette année", selon Gilles Roche.

"Pour l'instant, c'est lui qui prend la vedette malgré nous, mais on peut actionner le vaccin en appuyant sur la pédale et ensuite, à la fin de la période de carnaval, on le brûlera pour espérer conjurer le sort" poursuit-il. Le char "Carnavalovirus" devrait être brûlé le 27 février, et les Niçois pourront assister à son incinération.

Le Carnavalovirus intrigue les passants. © Radio France - Adèle Bossard