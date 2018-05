Avec "Mai-68 à Paris", France Bleu raconte, 50 ans après, la révolte étudiante et ouvrière et la vie quotidienne de l'époque dans la capitale. Le 11 mai, la nuit des barricades s'achève et la chanteuse Sheila fait la couverture de Jour de France, raquette de tennis à la main.

Le 11 mai à 7 heures du matin, s’achève la nuit des barricades. En guise de bouquet final, quelques derniers cocktails Molotov explosent au Quartier Latin.

La chronique du jour :

Les étudiants balancent du sable et des acides sur les CRS

Les journalistes dressent un premier bilan : 367 blessés, 60 barricades et 188 voitures endommagées, dont un tiers détruites par le feu. Miracle, il n'y aucun mort. Dans la nuit, les étudiants ont appelé les Parisiens à l’insurrection, et on a même aperçu Jean Luc Godard distribuer des pavés.

Dans la rue, c’est la révolte totale. Les manifestants utilisent un compresseur pour propulser du sable à haute pression sur les policiers, les étudiants en pharmacie balancent des acides sur les CRS, qui répliquent avec des grenades lacrymogènes.

© Radio France - Thierry Boeuf

La volonté générale contre la volonté du Général

En ce 11 mai, le silence du général de Gaulle à l'Elysée est assourdissant. Le Premier ministre Georges Pompidou, lui, rentre d’un voyage officiel en Afghanistan. Une interview télévisée est improvisée à la sortie de l’avion à Orly.

Sheila joue au tennis pour "Jour de France"

Le 11 mai, le chanteur Ted Scotto et sa chanson "Sorbonne 68" sont interdits de télé et de radio. Sheila est en couverture de Jour de France, la chanteuse découvre le tennis et s’entraîne au bois de Boulogne. Le dernier San Antonio vient de paraître, il a pour titre "Bravo docteur Béru". Et comme tous les samedi sur France Inter, Jean Fontaine présente Inter Parade. L'invitée d’honneur est Nicoletta.