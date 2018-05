Mai-68 à Paris : le 13 mai, début de la grève générale et ruée sur les achats de transistors

Par Géraldine Houdayer et Thierry Boeuf, France Bleu Paris et France Bleu

Avec "Mai-68 à Paris", France Bleu raconte, 50 ans après, la révolte étudiante et ouvrière et la vie quotidienne de l'époque dans la capitale. Le 13 mai,a lieu la plus importante manifestation de tous le mois à Paris. La radio est LE moyen de suivre les événements.