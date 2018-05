Mai-68 à Paris : le 15 mai, manifs contre la guerre du Vietnam et 100 litres d'essence cachés dans une Mini Austin

Par Géraldine Houdayer et Thierry Boeuf, France Bleu Paris et France Bleu

Avec "Mai-68 à Paris", France Bleu raconte, 50 ans après, la révolte étudiante et ouvrière à Paris et la vie quotidienne de l'époque dans la capitale. Le 15 mai, l'essence manque à Paris et l'agitation gagne l'ORTF.