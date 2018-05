Avec "Mai-68 à Paris", France Bleu raconte, 50 ans après, la révolte étudiante et ouvrière à Paris et la vie quotidienne de l'époque dans la capitale. Le 16 mai, un comité d'action envahit le théâtre de l'Odéon. A la fac, les salles de cours sont rebaptisées Che Guevara ou Cohn-Bendit.

Le 16 mai 1968, malgré une mobilisation unique des étudiants, on sent déjà les premières fissures politiques, et surtout une absence de programme. Tout le romantisme de Mai 68, en quelque sorte. Mais ce jour-là, le théâtre de l’Odéon est pris d’assaut par un comité d’action révolutionnaire. Il veut tout simplement détruire le théâtre bourgeois.

Des salles de cours rebaptisées Che Guevara ou Cohn-Bendit

Une mesure symbolique est prise à Paris ce 16 mai : les salles de cours des universités sont rebaptisées, et s'appellent désormais salle Che Guevara ou salle Cohn-Bendit. La rue Gay-Lussac dans le VIe arrondissement, s’appelle désormais la "Rue du 11 mai", en référence à la nuit des barricades qui s'est déroulé il y a quelques jours.

Les statues de Paris se parent de drapeaux rouges

Le grand truc des étudiants, c'est de parer les statues de Paris de drapeaux rouges et de préservatifs. Ils aiment aussi casser les aiguilles des horloges, car selon eux, l’heure est bourgeoise. Pourtant, en 68, tous les Parisiens portent une montre. Les marques stars sont Kelton et Lip.

Le SMIG à 400 francs par mois, le salaire moyen de 1.000 francs

Le livret de Caisse d’Epargne est plafonné à 15.000 francs et rapporte 3% d’intérêt net. Cerise sur le gâteau, chaque Français peut ouvrir deux livrets. Le SMIG est fixé à 400 francs par mois, le salaire moyen est de 1.000 Francs et il faut compter 100 francs de location pour une chambre de bonne.