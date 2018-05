Avec "Mai-68 à Paris", France Bleu raconte, 50 ans après, la révolte étudiante et ouvrière et la vie quotidienne de l'époque dans la capitale. Le 20 mai, Daniel Cohn-Bendit quitte Paris pour l'Allemagne, pendant que Jean-Paul Sartre s'invite à la Sorbonne.

En 1968, il y a encore treize quotidiens à Paris : les plus lus sont France-soir, l’Humanité et le Parisien libéré. Ce 20 mai, c'est le branle-bas de combat dans les rédactions : Daniel Cohn-Bendit, le leader étudiant, quitte Paris pour l’Allemagne.

>>La chronique du jour :

Dany le rouge interdit de séjour en France

Aussitôt, le ministère de l’Intérieur proclame l’interdiction de séjour de "Dany le rouge" en France. C'en est trop pour les étudiants, qui manifestent à nouveau à La Sorbonne, dans une ambiance très tendue.

La révolution s'écrit en chansons et en lettres

Tandis que l'artiste Dominique Grange chante la révolution, l’avant-garde littéraire s’en mêle et prend fait et cause pour le mouvement estudiantin. Marguerite Duras déclare : "Nous vivons exactement comme après la libération de Paris, et nous allons refonder un nouveau monde". Au soir du 20 mai, Jean-Paul Sartre s’invite au milieu des étudiants à la Sorbonne.

L'ironie de "Monsieur dictionnaire" au "Mot le plus long"

A la télé, ça ronronne toujours, ce 20 mai. Christine Fabréga présente "Le mot le plus long", l’ancêtre des "Chiffres et des lettres", avec "Monsieur dictionnaire", Max Favalelli. Non dénué d’humour, le vieux Max propose une définition en rapport avec l’actualité, et questionne : "À sa réception, il y a souvent un crâne , en huit lettres". La réponse ? Matraque.