Avec "Mai-68 à Paris", France Bleu raconte, 50 ans après, la révolte étudiante et ouvrière et la vie quotidienne de l'époque dans la capitale. Le 23 mai, les matraquages des CRS sont dénoncés par Françoise Giroud et les parisiens recherchent désespérément les dernières gouttes d'essence.

En ce 23 mai 1968 à Paris, il existe une nouvelle pratique sportive : quand les manifestants balancent des pavés, les CRS chargent, et le jogging peut commencer autour du jardin du Luxembourg.

>>La chronique du jour :

Pour Françoise Giroud, "on ne s'engage pas dans les CRS avec une vocation pédagogique, mais pour cogner"

Dans le journal l'Express, Françoise Giroud écrit : "Les brutalités de la police ? On ne s’engage pas dans les CRS avec une vocation pédagogique, étudiants ou pas, on cogne !" L’Express, encore, et comme beaucoup d’autres journaux, est menacé par la grève du syndicat du livre et des kiosquiers parisiens.

Le 23 mai, La France attend avec impatience le discours du général de Gaulle, le lendemain à la télévision. Mai 68 prend des allures de kermesse. A Boulogne-Billancourt, le drapeau rouge flotte à la régie Renault. Les concerts se succèdent. Lenny Escudero, Jean Ferrat ont chanté, et c’est autour de Mouloudji de venir soutenir les grévistes.

Les automobilistes cherchent désespérément les dernières gouttes d'essence

Ce 23 mai 1968, les Parisiens vérifient aussi le vieil adage : chercher une aiguille dans une botte de foin. Les automobilistes sillonnent désespérément la capitale à la recherche des dernières gouttes d’essence.