Avec "Mai-68 à Paris", France Bleu raconte, 50 ans après, la révolte étudiante et ouvrière et la vie quotidienne de l'époque dans la capitale. Le 7 mai, les jeunes manifestent à coups de cocktails Molotov et des cinéastes tentent de faire annuler le festival de Cannes.

En ce 7 mai, Paris est groggy. La capitale ne reconnaît plus ses enfants, qui ont abandonné les juke-box et les scoubidous pour les gourdins et les cocktails Molotov.

>La chronique du jour :

"Le Palais Bourbon ne représente plus rien"

Ce 7 mai, malgré un calme relatif, des manifestations ont lieu place Denfert-Rochereau, aux Invalides, à l’Etoile et au quartier Latin. Les manifestants ne mènent aucune action à l’Assemblée nationale, à Matignon ou à l’Elysée. C'est assez révélateur : P"Le alais Bourbon ne représente plus rien pour nous, c'est du théâtre, du cinéma", dit l'un d'entre eux. "Quant à l'Elysée, n'en parlons pas!"

Le festival de Cannes menacé

Dans quelques jours, le festival de Cannes aura lieu. Mais c’est à Paris que se joue l’avenir de la 21ème édition. Pour l’instant, le festival est maintenu, mais la jeune garde du cinéma français est sur le qui-vive, Truffaut et Godard en tête. L’affaire de la cinémathèque et l’éviction d’Henri Langlois ont laissé des traces. On dit même que c’est un des déclencheurs de Mai-68.

jean-Luc Godard filme les manifestations étudiantes en 1968. © AFP -

Les tout premiers magnétoscopes à La Samaritaine

Enfin à Paris, ce 7 mai, quelle aubaine pour la Parisienne ! "On trouve tout à la Samaritaine", face au Pont-Neuf. On y trouve notamment les premiers magnétoscopes Sony, pour enregistrer les programmes de la télévision. Pourtant, en 1968, il n’y pas encore de cassette vidéo, les VHS.

Le magnétoscope est livré avec une caméra, un pied et un magnétophone à bande. Vous filmez votre écran de télévision et ensuite, vous pouvez à tout moment revoir votre programme favori. C'est, en quelque sorte, l’âge de pierre de la révolution numérique !