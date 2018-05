Avec "Mai-68 à Paris", France Bleu raconte, 50 ans après, la révolte étudiante et ouvrière à Paris et la vie quotidienne de l'époque dans la capitale. Le 8 mai, étudiants et CRS ont déposé pavés et matraques. A la télévision, Roger Lanzac et sa "Piste aux étoiles" font un carton.

Le 8 mai 1968, le calme revient à Paris. Les étudiants ont déposé les pavés. Les CRS, temporairement, ne jouent plus de la matraque, "la gomme à effacer les sourires", comme dit l’un deux. Mais la police et les CRS bouclent le Quartier Latin, autour de la Sorbonne et du boulevard Saint-Michel.

>>La chronique du jour :

La réouverture de La Sorbonne et Nanterre envisagée

Le ministre de l'Éducation nationale Alain Peyrefitte et les recteurs d’académie envisagent la réouverture de Nanterre et de la Sorbonne. 8.000 étudiants, massés à la Faculté des sciences, attendent la bonne nouvelle.

La police recrute 2.500 personnes

Dans la presse, le Canard enchaîné titre "Pas de quartier… Latin". Le Figaro est rebaptisé par les étudiants "Le Flicaro". Dans France-Soir, on peut lire cette offre d’emploi : "Urgent, 2.500 postes à pourvoir dans la police, gardiens, officiers, formations accélérées et avenir assuré, se présenter au 39, rue Henri Barbusse dans le 5e arrondissement."

Roger Lanzac et sa "Piste aux étoiles" chouchous des téléspectateurs

En 1968, l'animateur Nagui a 7 ans. Laurent Ruquier a 5 ans, et Cyril Hanouna n’est pas encore né. Les animateurs vedettes s’appellent Pierre Bellemare, Guy Lux et Michel Drucker, qui présente l’émission "Tilt". Mais le chouchou des téléspectateurs, c'est Roger Lanzac. Ce 8 mai, petits et grands se pressent devant la première chaîne de télévision, pour assister à l’émission préférée des Français : "La piste aux étoiles".