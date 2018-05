Mai-68 à Paris : le 21 mai, l'Assemblée s'agite et les Parisiens stockent l'essence dans leur baignoire

Par Géraldine Houdayer et Thierry Boeuf, France Bleu Paris et France Bleu

Avec "Mai-68 à Paris", France Bleu raconte, 50 ans après, la révolte étudiante et ouvrière à Paris et la vie quotidienne de l'époque dans la capitale. Ce 21 mai 1968, la grève dans les usines fait écho aux manifestations d'étudiants, et les députés veulent faire vaciller le pouvoir.