Maîche : les écoliers explorent un bivouac du 13ème régiment du génie de Valdahon

C'est un véritable camp militaire qui a pris ses quartiers à Maîche dans le Haut-Doubs vendredi. Une centaine de soldats du 13e régiment du génie de Valdahon sont venus s'entraîner en "terrain libre", et aussi rencontrer les habitants de la commune.

La manoeuvre des militaires de la 4ème compagnie du 13e régiment du génie de Valdahon a commencé lundi. Avec tout leur matériel : véhicules blindés, et chars d'assaut, les soldats s'entraînent en "terrain libre", c'est à dire hors de leur base. Un entraînement qui leur permet de se préparer aux opérations extérieurs, ils partiront bientôt en Guyane ou encore au Mali. Cette manœuvre, hors d’un camp militaire, en préparation à un départ en opération, est une première sur le plateau du Doubs. Mais avant cela, ils ont installé leur bivouac à Maîche pour deux jours, et ont invité les Maîchois à venir les voir, on appelle ça une rencontre "Armée-Nation".

C'est très impressionnant l'intérieur du char." Iona, 10 ans

Vendredi, des élèves de CM2 de l'école de Maîche sont venus les rencontrer. Et c'est le Capitaine Guillaume, à la tête de la compagnie qui fait le guide : "Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez aux militaires qui sont là, et vous avez même le droit de monter sur les chars, mais vous faites attention à ne pas vous faire mal, parce que si vous vous cognez sur le blindage ça fait très mal." L'explication du capitaine Guillaume fait son petit effet. Les élèves se précipitent vers le char.

Les militaires font découvrir aux enfants leurs outils de travail. © Radio France - Olivia Chandioux

Julie et Iona racontent à quoi ça ressemble à l'intérieur : "C'est petit, il y a plein de fils et des boutons partout. On peut voir tout ce qui passe à l'intérieur à travers un tout petit pare-brise, et puis avec la radio on peut communiquer d'un vaisseau à l'autre. C'est très impressionnant à l'intérieur." Un peu plus loin, Madeline apprend à manier un fusil d'assaut. "J'ai regardé dans le viseur pour tirer, j'ai découvert comment ça marchait", explique-t-elle.

Un élève de CM2 embarqué dans un char de terrassement. © Radio France - Olivia Chandioux

Marie-Cécile, la maîtresse surveille tout ça du coin de l'oeil : "Ils sont bien excités, ça les change des tracteurs et des remorques de balles rondes !" En tout cas, pour Iona c'est sur : elle sera soldat quand elle sera grande : "Sauver les autres c'est bien, c'est génial." Peut-être une future recrue féminine bienvenue pour le 13e régiment du Valdahon qui ne compte aujourd'hui que 4% de femmes soldats.

Le 13e régiment du génie de Valdahon ouvre ses portes aux curieux les 1er et 2 juillet prochains.