Maillé : jeunes Allemands et Français entretiennent le devoir de mémoire dans ce village martyr de Touraine

La Normandie célèbre ce mardi le 79ème anniversaire du débarquement allié. Un devoir de mémoire dont on prend aussi grand soin à Maillé, ce village martyr du sud Touraine, victime d'un massacre le 25 août 1944, où 124 de ses habitants ont été tués par des Allemands. Un massacre qui, pendant de longues années, a été passé sous les radars de l'Histoire, ayant eu lieu le même jour que la libération de Paris.

ⓘ Publicité

Ce mardi d'ailleurs, six Allemands rentrent chez eux après avoir passé une semaine à Maillé et dans ses environs en compagnie d'autres Français. Un échange culturel entre une douzaine de jeunes, âgés de 16 à 23 ans, organisé par une association allemande depuis une dizaine d'années, et qui vise notamment à faire découvrir l'histoire de Maillé à de jeunes Allemands ayant de grandes difficultés scolaires et sociales.

"On a découvert ça ensemble. Du coup, ça a créé un lien"

A 22 ans, Heindrick connaissait les grands épisodes de la seconde guerre mondiale, mais pas tous les détails du massacre de Maillé. Et c'est donc cette histoire qu'il retiendra de son séjour. "C'était surtout, bien sûr, la visite de la Maison du souvenir, de voir la cave où il y avait des gens qui se sont cachés, et surtout la photo d'un monsieur qui a perdu toute sa famille, femme et enfants".

Une tragédie que Mastaa a découvert ses côtés. Pourtant tourangeau, il n'en avait jamais entendu parler. "On a découvert ça ensemble. Du coup, ça a créé plutôt un lien et ça a été un échange interculturel très intense. On a appris à se découvrir entre nous et c'était franchement très, très incroyable".

"Perdre la peur de l'étranger et ouvrir un peu l'esprit"

Et c'est bien ça l'un des buts, créer des ponts entre les cultures. Ina Müller est éducatrice pédagogique, elle accompagne cet échange depuis dix ans. "J'espère que les jeunes vont revenir en Allemagne en n'ayant plus peur de l'étranger, des étrangers, d'un pays étranger, d'une langue étrangère. Perdre la peur de l'étranger et ouvrir un peu l'esprit".

Venir ici en effet, c'est en quelque sorte faire de la prévention pour Romain Taillefait, le directeur de la Maison du souvenir de Maillé. "Quand vous ne trouvez pas de travail, que vous êtes dans une situation compliquée, vous pouvez vraiment facilement basculer dans des idées radicales. Vous vous retrouvez sollicité par des groupes qui apportent des réponses simples à des problèmes complexes, avec potentiellement derrière, une violence extrême. Juste une semaine à passer ensemble avec des Français, des Allemands qui ne parlent pas les mêmes langues, n'ont pas les mêmes habitudes dans le quotidien, ce travail d'efforts, de compromis, rien que ça, c'est très enrichissant pour les deux groupes. Maintenant, malheureusement, on sait qu'on vaccine contre la radicalité. On met juste des petites graines et on espère qu'elles vont faire leur chemin".

Jeunes Français et jeunes Allemands ont d'ailleurs échangé leurs contacts pour se revoir à l'avenir, après avoir passé toute une semaine à vivre ensemble.