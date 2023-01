Maillot du TFC floqué "Mohammed Merah" : la communauté juive de Toulouse réagit

Une enquête pour "apologie du terrorisme" a été ouverte par le parquet ce dimanche. Une photo circule depuis ce week-end sur les réseaux sociaux, montrant un homme de dos, avec un maillot du TFC floqué "Mohammed Merah". C'est le numéro sept : sept comme le nombre de personnes que le terroriste a tué en 2012 à Toulouse et Montauban.

Le club a qualifié la photo d'"abjecte" et a annoncé porter plainte. Le CRIF (Conseil représentatif des institutions juives de France) de Toulouse envisage de se constituer partie civile dans le cadre d'un procès.

Franck Touboul, le président voudrait que le gouvernement et les plateformes aillent plus loin. Il appelle à la levée de l'anonymat sur internet : "Il faut absolument trouver cette personne, comme je le dis depuis des années, il faut en finir avec l'anonymat sur les réseaux sociaux. Il ne peux pas y avoir deux sociétés qui cohabitent. Il faut trouver le responsable et l'amener devant un juge."

Ce genre de provocation ne surprend malheureusement pas Erick Lebahr, avocat et père d'une jeune fille scolarisée dans l'école qui a été le théâtre de l'attentat dix ans en arrière. Il était d'ailleurs arrivé sur place quelques minutes après la tuerie. "Rien n'a changé, les choses se sont même aggravées, regrette-t-il. Cet assassin incarne un héros dans l'esprit de certains jeunes à l'identité morcelée."

L'"apologie du terrorisme par moyen de communication au public en ligne" est un délit puni de sept ans d’emprisonnement.