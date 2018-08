Balma, France

Deux étoiles, ça peut vous rendre fou ! Un mois déjà que les Bleus ont gagné la Coupe du Monde de football, et l'euphorie n'est pas redescendue chez les plus grands fans. Ils sont prêts à tout pour déjà avoir le fameux maillot à deux étoiles. Un peu partout en France, Nike a mis en vente ce jeudi et vendredi 30.000 répliques à 85 euros pièce.

Les premiers maillots sont distillés au compte-gouttes, seulement dans certains magasins, alors il faut être à l'affût. Une vente express a notamment eu lieu ce vendredi matin dans un magasin de sport de Toulouse, dans la zone commerciale Balma-Gramont.

"J'ai négocié avec mon chef pour arriver à la bourre au travail, pour ça" - Franck, un acheteur

Avant même l'ouverture, il y avait du monde devant les grilles de l'enseigne. Franck par exemple, a attendu pendant une heure et demie avant que le rideau ne se lève : "j'ai appelé hier soir pour être sûr qu'ils soient bien disponibles dès le matin. Puis j'ai négocié avec mon chef pour arriver à la bourre au travail, pour ça. Moi, je suis sûr de l'avoir". Franck effectivement, a bien eu sa tunique. Et la vingtaine de maillots disponibles est partie en moins de dix minutes !

Quant à l'équipementier, il joue avec les nerfs des supporters, et suscite l'appétit. Nike affirme juste que tous les maillots seront en vente avant la fin de l'année et les fêtes de Noël. A terme, la marque espère écouler plus d'un million de maillots.