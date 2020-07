Pour le maire de Craon, "s'il faut imposer le masque dans les rues, c'est partout et pas qu'en Mayenne"

Le risque de pointer la Mayenne du doigt et d'effrayer les touristes : c'est ce que dénonce le maire de Craon, Bertrand de Guébriant, suite aux nouvelles mesures prises par le préfet face au coronavirus. Depuis ce mardi, le port du masque est obligatoire dans les centre-villes de quatre communes : Laval, Château-Gontier-sur-Mayenne, Evron et Mayenne. "Je pense que le préfet cherche à protéger la population et je le comprends tout à fait, explique le maire de Craon. En revanche, _si c'est vraiment une question de santé publique, c'est dans toutes les communes et dans tout le pays qu'il faut le mettre en place_".

Impact redouté sur l'économie mayennaise

S'il insiste sur la nécessité du port du masque face à la Covid 19, imposer certaines restrictions ou mesures localement n'est à ses yeux pas cohérent. "J'ai le sentiment que ça peut être plus inquiétant que rassurant, estime Bertrand de Guébriant. _Avec un tel arrêté, on montre à mon sens la Mayenne comme un territoire plus dangereux qu'un autre_. Or le virus se propage aujourd'hui un peu partout, puisqu'il y a beaucoup de brassage de populations avec les vacances".

"Cette mesure peut être néfaste au tourisme et plus largement au business dans notre département, déplore le maire de Craon. Si le port du masque à l'extérieur était généralisé partout en France, la Mayenne ne serait pas montrée du doigt de façon négative. _La mesure est certainement bonne, mais elle doit dans ce cas s'appliquer à tout le pays_".