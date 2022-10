Le maire de Saint-Geniès-des-Mourgues s'insurge contre l'arrivée d'une antenne relais d'Orange dans sa commune

Le maire de Saint-Geniès-des-Mourgues (Hérault) s'insurge contre l'installation d'une antenne relais d'Orange dans sa commune. Les travaux ont débuté ce lundi 24 octobre sur un terrain privé où il y a des vignes, au sud de la commune, au niveau du chemin des Fonts Rouges.

Yvon Pellet est très énervé de voir une antenne de 24 mètres de haut sortir de terre. "On est au pied du balcon du village. Alors qu'on en a plein d'arbres, plein de vignes, une belle végétation, on va voir cette antenne sortir de là. Orange va nous dire qu'il va la peindre en vert. Ils nous prennent pour des andouilles, c'est tout." Mais il ne peut pas l'en empêcher car la justice a autorisé la tenue de ces travaux.

Historique des échanges entre Orange et la mairie

Orange a annoncé son projet d'implantation à la mairie en 2017. Elle lui suggère alors d'installer son antenne relais sur le point le plus haut de la commune : au château d'eau. De sorte à mutualiser avec les antennes des autres opérateurs téléphoniques installées à cet endroit. "Plutôt que d'avoir des antennes qui fleurissent dans tous les coins de territoire. On veut une mutualisation des antennes. Orange, peut très bien l'installer sur ce château d'eau ou il y a Free et d'autres opérateurs" explique le maire Yvon Pellet.

Orange a refusé cet emplacement "parce qu'il ne correspondait pas au maillage que l'on souhaite en matière d'ingénierie radio. Si on la mettait là, on aurait pas amélioré la couverture comme on le souhaitait, notamment dans le sud du village. Le château d'eau est au nord et donc on ne pouvait vraiment pas le faire" se défend Thierry Alignan, délégué régional d'Orange en Languedoc-Roussillon.

Yvon Pellet, maire de Saint-Geniès-des-Mourgues. © Radio France - Morgane Guiomard

Un problème de communication

Le bras de fer entre Orange et le maire de Saint-Geniès-des-Mourgues part d'un manque de communication entre les deux entités. Thierry Alignan assure que l'opérateur téléphonique a essayé d'entrer en négociations avec la mairie mais n'avoir eu aucune réponse.

Il explique qu'après avoir refusé de s'installer au château d'eau, la mairie leur a proposé un terrain communal. "Ce projet devait passer en conseil municipal. Il n'est jamais passé. Nous avons envoyé un courrier en août 2020. Il est resté sans réponse." Face à ce silence, l'opérateur s'est tourné vers des terrains privés. Il a finalement trouvé, début 2022, un propriétaire qui accepte de lui louer une partie de son terrain au sud de la commune, au niveau du chemin des Fonts Rouges.

Il n'en est rien assure le maire. "Je suis maire depuis 27 ans. Je suis connu pour être un homme de dialogue et chercher à trouver des solutions" s'énerve Yvon Pellet. L'élu raconte que c'est lui qui a tenté de joindre Orange, sans succès. "Nous avons demandé via notre avocat une conciliation qui a été rejetée par l'avocat d'Orange. Ils ont refusé d'entrer en contact avec moi.__"

Le tribunal administratif de Montpellier saisi

Le maire Yvon Pellet s'est opposé aux travaux sur ce terrain en février 2022. Orange a donc saisi le tribunal administratif de Montpellier en référé en mai 2022. "Au bout d'un moment, il faut qu'on avance. Le tribunal nous a donnés raison parce qu'on respectait le Plan Local d'Urbanisme" se justifie Thierry Alignan.

La justice a ordonné à l'élu de délivrer une ordonnance provisoire pour laisser débuter les travaux dans l'attente du jugement définitif. Raison de la colère du maire "la justice se fout de notre gueule. Une autorisation provisoire laisse la possibilité à Orange de construire son antenne. Par la suite ils demanderont à Orange de l'enlever ? Bien sûr que non. On nous prend pour des andouilles."

Les travaux ont donc bel et bien débuté ce lundi 24 octobre sur ce terrain privé au sud de la commune. Orange précise qu'il n'y a eu aucun recours de la part des habitants de Saint-Geniès-des-Mourgues. L'antenne devrait être opérationnelle au début de l'année 2023.

