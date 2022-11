Le président de l'Association des maires de France dans l'Eure rassuré par le discours d'Emmanuel Macron

Les maires de France sont inquiets. Des maires confrontés à la crise énergétique, après la crise Covid. Un millier de maires de toute la France ont été reçus ce mercredi soir à l'Elysée, en marge du congrès des maires de France qui se tient jusqu'à ce jeudi soir à Paris. Jean-Paul Legendre, maire d'Iville près du Neubourg et président de l'Association des maires de France dans l'Eure était à l'Elysée ce mercredi soir. Il était l'invité de France Bleu Normandie ce jeudi matin.

Les maires ne savent pas comment les communes vont pouvoir boucler leur budget 2023, payer toutes les factures. Le Président a-t-il entendu et compris l'inquiétude des maires ?

En tout cas, il a dans son intervention, assez longue, assez fournie, assez détaillée, voulu passer un message d'assurance par rapport à cela, en indiquant, parce que c'était la demande essentielle de l'Association des maires de France, qu'il y ait une protection universelle pour toutes les communes et non pas au moyen de critères. L'écoute du discours nous a laissé penser qu'il était prêt à aller dans ce sens. Parce que, effectivement, je n'ai jamais autant entendu de collègues dire mais 'on ne sait pas comment on va boucler le budget', puisqu'il y a une double explosion, celle de l'énergie, mais celle aussi des produits alimentaires, des transports, ça peut selon les collectivités être un peu variable, mais c'est une véritable interrogation.

Vous avez obtenu des garanties ? Le gouvernement s'est engagé en octobre à aider les communes. On ne sait pas vraiment à quelle hauteur. Vous avez été rassurés de ce point de vue ?

C'est un propos de président. Forcément, il y a un certain nombre de généralités. Ce qui est plus rassurant, c'est que j'ai bien vu le dialogue qu'il y avait entre le président des maires de France et le président et aussi de madame Elisabeth Borne. Les uns et les autres ont dit qu'il y avait un dialogue qui était de bonne qualité, même si je pense que les affrontements ont été assez sérieux au cours des derniers jours et des dernières semaines. Donc, on a tous l'espoir qu'effectivement il y ait des solutions réalistes et qui prennent en compte le sort des collectivités et de leurs habitants

Vous n'avez pas encore le détail des mesures mises en place pour aider les communes ?

Non, mais il nous a semblé que l'intention du président, à son niveau, était que des accords puissent véritablement se trouver et surtout, surtout, de permettre la continuité des services publics.

Près de 1.000 maires en France ont démissionné de leurs mandats depuis 2020. Est ce que vous vous avez déjà eu ces derniers mois l'envie de jeter l'éponge ?

Absolument pas, comme l'immense majorités des maires. On est là pour affronter des difficultés, on le sait bien. Alors je sais bien qu'il y a des démissions, mais d'un autre côté, il y en a toujours eu. Souvent, ça atteint des jeunes maires, parce que peut-être que quand ils se sont présentés, ils n'ont pas tout à fait été en mesure de pouvoir prendre conscience de ce que ça allait représenter. Et puis, c'est aussi des gens qui sont dans un moment de la vie ou parfois ça bouge très très vite, une mutation professionnelle, ou alors une déception en se rendant compte que ce n'est pas une fonction tous les jours facile. Le problème existe, les maires rencontrent un certain nombre de difficultés, de déceptions, mais il ne faut pas trop dire cela non plus, parce que faut pas briser le moral de nos communes.

Si quelqu'un hésite et vient vous voir pour se présenter aux élections municipales, vous lui direz 'vas-y c'est passionnant', ou 'attention, réfléchis bien avant de te lancer' ?

Alors oui, oui, réfléchis bien. Réfléchis bien à ta vie, à ton métier, à ta famille. Parce que tout ça, ça a un impact. Mais si on est clair par rapport à ça, si le souci c'est de s'engager pour les autres, c'est une des plus belles fonctions que l'on puisse exercer.

Plus d'un maire sur trois dit avoir aussi déjà été victime de menaces ou d'injures. Ces derniers mois, ces faits sont en augmentation. Les crises à répétition, cela entraîne aussi de plus en plus de tensions avec les habitants ?

C'est général vis à vis de tous les détenteurs d'autorité, même très, très modeste. C'est vrai que ce n'est pas acceptable. L'Union départementale des maires a essayé aussi de faire en sorte de voir quelles étaient les mesures, comment traiter une incivilité. On fait des réunions de formation avec le GIGN, par exemple, avec les négociateurs du GIGN, pour essayer de désamorcer. Parfois, il suffit de quelques paroles pour désamorcer les choses. Cela étant, le président a évoqué la question, en nous assurant que, peut-être encore plus que dans le passé, nous aurions l'appui des autorités, que ce soit le parquet, que ce soient les préfectures et sous préfectures, pour être à nos côtés quand il y a des comportements inadmissibles. Et ça, j'en ai des témoignages puisque les maires nous font remonter et on essaye de les épauler bien entendu dans ce cas là.