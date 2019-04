Municipales : ces maires que l'âge n'a pas arrêtés dans la région

Saint-André, Haute-Garonne, France

Être maire est, pour certains, une véritable vocation que l'âge ou la retraite n'arrête pas. En France, l'âge moyen d'un maire est de 62 ans mais certains sont beaucoup plus vieux. 510 d'entre eux ont plus de 80 ans.

Jean de Galard, maire de Saint-André depuis 60 ans

C'est le cas de Jean de Galard, maire de Saint-André en Haute-Garonne. Mais ce n'est pas son âge qui le caractérise le plus, c'est la durée de son mandat. Il est maire depuis 1959, soit depuis 60 ans. Il a récemment fêté ce jubilé de diamant aux côtés de ses administrés.

"Un grand monsieur, vante Marie-Eve, une habitante de ce village de 250 âmes. Un grand courage aussi parce qu'il faut tout le temps se battre et de plus en plus. Il a aussi une culture énorme de Saint-André. M. de Galard, c'est une bible."

Même après 60 ans de mandat, Jean de Galard fait presque l'unanimité auprès de ses administrés qui reconnaissent son investissement. Et pour le principal concerné, c'est une politique d'écoute et de consensus qui expliquent cette longévité.

Mais à 88 ans, il le sait, il ne se représentera pas. "Personne n'est irremplaçable, rappelle Jean de Galard. Et le cimetière est rempli de gens irremplaçables donc je ferai partie de ces gens-là." Mais avant de rendre l’écharpe, il a encore des projets pour l'école, le cimetière ou encore la mairie.

André Trigano, maire de Pamiers âgé de 93 ans

André Trigano est maire de Pamiers depuis 1995 © Radio France - Vanessa Marguet

À moins d'une centaine de kilomètres de Saint-André, Jean Trigano a depuis longtemps franchi l'âge moyen des maires de France. Né en 1925, 93 ans, 49 ans de vie publique, ancien député de l'Ariège, ancien président de la Région Midi-Pyrénées, 24 ans maire de Mazères et 25 ans maire de Pamiers. Mais André Trigano assure qu'il ne court pas après les mandats.

"Pendant l'Occupation, l'Ariège a accueilli et protégé ma famille. Ayant la chance d'être industriel dans les années 60, je me suis engagé à aider ce pays qui nous avait aidé pendant une période délicate. C'est un choix de vie. Après c'est une passion, je n'ai plus rien à prouver. Mais j'avais promis que je rénoverai Pamiers, ça a été très long, c'est très difficile. Aujourd'hui, on commence à voir les résultats."

André Trigano assure qu'il ne se représentera pas pour un prochain mandat sauf si on le pousse à déposer sa candidature.