Mairie, cérémonie religieuse, réception... : où le pass sanitaire s'invite-t-il lors des mariages ?

Robe, costume, faire-part et pass sanitaire. Ce document vient s'ajouter à la panoplie des invités aux mariages à partir de ce lundi 9 août. L'extension du pass sanitaire concernant les établissements recevant du public, il est désormais indispensable pour assister à certains moments de l'événement.

Pas de pass sanitaire pour la cérémonie civile et religieuse

Le pass sanitaire n'est pas obligatoire pour assister à la cérémonie civile ni religieuse. "Les lieux de culte bénéficiant d'une protection constitutionnelle, ils ne sont pas concernés par le pass sanitaire", avait indiqué Matignon dans Le Figaro dès le 13 juillet. Un doute subsistait cependant pour la mairie.

L'Association des maires de France avait alors saisi le ministère de la Justice et finalement, les mariages civils sont eux aussi exemptés. "Le « pass sanitaire » reste non-applicable aux cérémonies civiles et religieuses", précise le gouvernement.

Ces cérémonies doivent toutefois se faire "dans le respect du port du masque et des gestes barrières".

Pass sanitaire obligatoire pour la réception

Ensuite, "l’application du passe pour les mariages et les fêtes privées qui se tiennent dans des ERP (salles des fêtes, châteaux, etc.) est obligatoire à compter du 9 août, et se fait sous la responsabilité des organisateurs", indique le gouvernement. Cela concerne les invités tout comme les professionnels.

Ailleurs, "dans le cadre d'une sphère privée, on ne va pas demander de contrôler le pass sanitaire de ses convives, avait indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran, mais les cérémonies devront se dérouler dans le respect des gestes barrières et de port du masque.

En revanche, les jauges sont supprimées. Et pour rappel, dans les endroits où le pass est en vigueur, le port du masque n'est plus obligatoire, sauf décision préfectorale spécifique.