Mairie de Bagnères-de-Luchon : la date des élections municipales est fixée

Les luchonnaises et les luchonnais sont invités à retourner aux urnes à la fin du mois de juin et peut-être au début du mois de juillet. Suite à la démission de onze membres du conseil municipal, dont le maire sortant, Eric Azémar, et conformément au code électoral, la préfecture de la Haute-Garonne a donc convoqué de nouvelles élections, pour les conseillers municipaux, dont certains siégeront aussi au conseil communautaire.

La majorité municipale n'a pas résisté aux tensions internes sur le vote du budget, en avril . Et une partie de l'équipe sortante, dont le premier édile, a choisi de démissionner.

Eric Azémar a d'ores et déjà annoncé qu'il se représenterait, il devrait annoncer sa liste très prochainement, peut-être dès la semaine prochaine.

Premier tour dimanche 25 juin 2023

Le scrutin aura lieu le dimanche 25 juin prochain, de 8h à 18h. Et s'il faut un 2e tour, il aura lieu le dimanche 2 juillet

A la mairie, salle du conseil municipal située au 23, allée d’Étigny (bureau de vote 1)

A la salle de réunion située au 23, allée d’Étigny (bureau de vote 2)

Au foyer des Aînés, cour de l’hôtel de ville, situé au 23, allée d’Étigny (bureau de vote 3).

Les déclarations de candidatures (pour le 1er tour) devront être déposées en sous-préfecture de Saint-Gaudens du lundi 5 au jeudi 8 juin 2023 inclus, de 09h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h00 (18h00 le 8 juin 2023).