Mais à qui est le coq noir du Revest ?

Mais d'où vient ce coq noir qui chante très tôt le matin du côté du Revest et qui réveille les habitants du quartier de la Ripelle du côté des Neufs Outins depuis quelques jours ? Le mystère est total dans le quartier. S'est-il échappé d'une ferme ? Est-il perdu ? Cherche-t-il une maison ? Une chose est sûre, monsieur le coq continue de chanter et d'animer les matinées et soirées des habitants. Certains ont même pu l'apercevoir et le prendre en photo même si parfois il se cache avant de réapparaître.

Une annonce a été postée sur les réseaux sociaux pour retrouver son propriétaire. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la police rurale : 04.94.98.19.90.