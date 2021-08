"Mais qui ?", "pas un rhinocéros" : que signifient ces slogans du mouvement des opposants au pass sanitaire ?

Les manifestations contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale se déroulent chaque week-end partout en France depuis mi-juillet et rassemblent à chaque fois plus de 200.000 personnes. Depuis le début de la contestation, différents slogans et symboles ont été vus dans les cortèges. Décryptage.

Depuis mi-juillet, les opposants au pass sanitaire et à la vaccination obligatoire pour certaines professions organisent des rassemblements les samedis. Ces manifestations réunissent à chaque fois plus de 200.000 personnes, d'horizons différents : des gilets jaunes, des familles, des militants de partis politiques d'extrême droite, de syndicats, des soignants, des anti-vaccins, tout comme des membres de la sphère complotiste. Les slogans sont alors variés, les plus entendus sont des appels à la "liberté" et contre la politique de l'exécutif, comme "Macron, ton pass, on n'en veut pas". Mais d'autres chants et symboles ont été repérés dans certains cortèges et posent questions.

"Mon corps, mon choix"

"My Body, my choice" ("Mon corps, mon choix") est le slogan emblématique des mouvements féministes d'après mai 1968 puis des "pro-choix", les militants du droit à l'avortement aux États-Unis. Il a largement été détourné par une frange antivax américaine du Parti républicain, rappelle l'Agence France presse (AFP). Souvent associé au dessin d'une seringue barrée, il est aujourd'hui à travers le monde l'un des slogans les plus récurrents dans les manifestations contre la vaccination.

Une pancarte lors de la manifestation du 31 juillet à Paris. © AFP - Jacopo Landi / Hans Lucas

"Mais Qui ?"

Ce slogan antisémite est apparu à plusieurs reprises dans les cortèges anti-pass en France à la suite de l'interview d'un général français à la retraite sur la chaîne Cnews. À la question "qui contrôle la 'meute médiatique' ?", il avait répondu "la communauté que vous connaissez bien", dans un sous-entendu à peine voilé aux juifs. "Mais Qui ?" avait ensuite été vu sur une pancarte dans une manifestation à Metz, entouré de noms de responsables politiques, hommes d'affaires et intellectuels pour la plupart juifs. L'enseignante, ex-membre du Front national et ex-élue locale, qui avait brandi cette pancarte sera jugée en septembre pour provocation à la haine raciale.

"C'est vraiment un élément de langage antisémite qui circule depuis des semaines, c'est assez clair pour qui sait décoder ce message-là. Sur cette pancarte, il y avait cette notion de 'traître' et ce thème d'accusation de traîtrise. C'est quelque chose qui appartient à l'histoire de l'antisémitisme", avait alors expliqué sur franceinfo Rudy Reichstadt, fondateur du site conspiracywatch.info, observatoire du conspirationnisme et des théories du complot.

Ce type de pancarte a également été vu le 14 août dans un cortège d'opposants au pass sanitaire à Paris et une enquête a été ouverte après le signalement du préfet de police.

Étoiles jaunes

Étoiles jaunes, "pass nazitaire", "Macron = Hitler"... des références à la Shoah et au nazisme ont été vues à plusieurs reprises dans des cortèges, les opposants au pass sanitaire n'hésitant pas à comparer leur situation à celle des juifs pendant la Seconde guerre mondiale.

Des étoiles jaunes ont été brandies dans certains cortèges, comme le 31 juillet à Reims. © AFP - François NASCIMBENI

Cela a suscité une vague d'indignation, notamment auprès de rescapés ou d'enfants de rescapés de la Shoah qui ont dénoncé une comparaison inappropriée et une manière de relativiser l'holocauste.

Des enquêtes ont été ouvertes à Épinal et Besançon après que des pancartes affichant un message antisémite ou des croix gammées ont été vues lors de manifestations contre le pass sanitaire.

"Pas un rhinocéros"

Le rhinocéros est devenu l'un des symboles de ralliement des soutiens de Florian Philippot, ancien membre du Rassemblement national et désormais à l'origine des appels à la mobilisation à Paris. Le chef de file des Patriotes compare la situation actuelle à celle des personnages de la pièce de théâtre "Rhinocéros" d'Eugène Ionesco dans laquelle une épidémie de rhinocérite frappe la population, métamorphosant un à un les habitants en animaux soumis. Cette pièce est vue comme une métaphore de la montée des totalitarismes et du fascisme.

Florian Philippot avec un badge rhinocéros. © AFP - Adnan Farzat / NurPhoto

"Touche pas à mes enfants"

En réaction à l'éventualité d'étendre la vaccination aux moins de 12 ans, la mobilisation autour de ce slogan a été lancée en avril par l'avocat Fabrice Di Vizio, nouvelle star des milieux complotistes, et ancien candidat du Parti chrétien-démocrate de Christine Boutin, qui affiche aujourd'hui sa proximité avec Florian Philippot. Dans sa version anti-vaccination, ce détournement du slogan anti-raciste des années 1980 "Touche pas à mon pote" reprend le thème de l'inquiétude pour les enfants, un marqueur de l'extrême droite qui a essaimé du mouvement de la Manif pour tous en passant par le mouvement QAnon et sa rhétorique d'un complot pédophile.