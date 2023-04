Maison contre les esclavages à Bordeaux : les citoyens donnent leur avis jusqu'au 28 avril

À quoi ressemblera la maison contre les esclavages et pour les résistances à Bordeaux ? L'association Mémoires et partages qui travaille à créer ce lieu de mémoire au sein de la capitale bordelaise, invite en ce moment les Bordelaises et Bordelais à se prononcer à travers une consultation citoyenne. Sept séances sont organisées depuis le mois de janvier, la dernière se déroule ce samedi 15 avril 2023 au centre social du Grand Parc.

À chaque séance, les mêmes questions sont posées aux volontaires comme par exemple "les esclavages, qu'est-ce que cela évoque pour vous ?", peut-on lire. "Et à partir de là on donne la parole à tout le monde, il faut vraiment dire comment on le ressent et le rapporteur note toutes les idées", explique Mitchel, bénévole. "A la fin de ce quart d'heure de discussion, on refait un point et on retient les idée principales".

Les règles de la consultation citoyenne. © Radio France - Tristabn Barraux

Evelyne a participé à la discussion à de nombreuses reprises lors de la consultation du samedi 1er avril, à la maison des femmes : "je participe pour voir ce que c'est. je trouve que c'est pas mal comme projet mais il faut que des personnes qui ont vécu ça viennent participer, pour qu'ils racontent leur vécu. Il y a encore de l'esclavage aujourd'hui, les enfants qui fabriquent nos vêtements par exemple", explique-t-elle.

A la fin des débats, toutes les idées sont gardées dans un carnet. "On va faire une synthèse des grandes idées qui sont ressorties lors de cette consultation, de ce que les citoyens ont apporté. Cette synthèse va venir en complément des idées qu'on avait nous sur ce lieu. Et puis les auditions que nous avons faites, une quarantaine environ de différentes personnalités, vont venir compléter", détaille le président de Mémoires et Partages, Patrick Serres. Cette synthèse sera ensuite remis à la mairie de Bordeaux, au mois de mai.

Autre preuve que le projet avance : ce mercredi, les membres de l'association présentent pendant deux heures ce projet de maison contre les esclavages et pour les résistances à l'Assemblée Nationale, bureau n°1, à 17h.