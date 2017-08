Maison de retraite de Paimboeuf : une pétition pour obtenir des postes supplémentaires

Après avoir appelé résidents et salariés à manifester le 1er août dernier devant la maison de retraite de Paimboeuf, la CGT lance une pétition sur internet. Le syndicat dénonce une prise en charge "humiliante, dégradante" des personnes âgées et réclame des moyens humains supplémentaires.

Le rassemblement des salariés et résidents le 1er août dernier devant l'EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) de Paimboeuf continue de susciter beaucoup de réactions. A cette occasion, certains pensionnaires évoquaient leur quotidien difficile "on mange dans des barquettes en plastique" "mon dernier bain remonte à mai et ma dernière douche à trois semaines". Les soignants dénonçaient leurs conditions de travail "on n'a même plus le temps de leur donner la main " "un ennui que nous mêmes ne supporterions pas". Le matin par exemple, cinq aide-soignantes doivent faire la toilette des 58 résidents.

Des moyens supplémentaires.

Avec cette pétition sur Change.org, la CGT, réclame une aide-soignante supplémentaire le soir et une autre le matin. Le syndicat estime aussi indispensables une infirmière de plus et un agent pour le pôle hôtelier. Un courrier a été envoyé à l'ARS, l'agence régionale de santé. En 24 heures, plus d'une centaine de personnes ont signé la pétition.