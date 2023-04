Maison des esclavages à Bordeaux : "Mieux connaitre les esclavages d'hier pour combattre ceux d'aujourd'hui"

Bientôt une maison contre les esclavages et pour les résistances à Bordeaux. L'association Mémoires et partages réfléchit à créer ce lieu de mémoire national et invite en ce moment les Bordelaises et Bordelais à donner leurs avis, leurs idées à travers sept consultations citoyennes. La prochaine et dernière aura lieu le samedi 15 avril au centre social du quartier Grand-Parc, à Bordeaux. "Il s'agit pour nous, de montrer qu'il est possible de garder un souvenir vivace de cette histoire négrière en Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux, un souvenir qui fasse que nous puissions au mieux connaître les esclavages d'hier pour mieux combattre les esclavages d'aujourd'hui" livre Karfa Diallo.

ⓘ Publicité

Le projet sera présenté ce mercredi à l'assemblée nationale pour recueillir des fonds explique le fondateur de l'association Mémoires et Partages et conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine : "C'est finalement dans le local qu'on va inspirer le national, voire l'international, puisque le projet que nous avons est un projet totalement inédit en France et dans le monde. Jusque là, on est dans des mémoriaux et dans des musées précise Karfa Diallo. Là, maintenant, on est dans des maisons, quelque chose de dynamique, de relationnel, mais pas de dolorisme. Et d'ajouter : "Beaucoup de députés girondins sont membres de la mission de préfiguration et on aura besoin de soutien et d'argent pour construire ce lieu. Et en plus de la mobilisation des collectivités locales, qui est très importante et qui est vraiment inédite, on va aller au niveau national pour rechercher les ministères de l'Éducation, de la Culture, de la Coopération pour soutenir ce projet."

L'esclavage toujours d'actualité ?

Une maison donc, non pas un mémorial ou un musée, puisque l'association Mémoires et partages veut que l'idée d'esclavage moderne soit présent dans ce futur lieu : "Malheureusement, c'est une histoire qui continue encore aujourd'hui, c'est malheureusement un phénomène que nos sociétés n'arrivent toujours pas à éradiquer. Il y a encore des gens qui, par volonté de domination mais aussi par la faiblesse, continuent à soumettre certains enfants à l'esclavage, soumettre certaines femmes en esclavage. D'ailleurs, continue Karfa Diallo, il y a un genre qui a été le plus martyrisé dans l'histoire hier et aujourd'hui, c'est bien le genre des femmes !"

En 2026 rive droite ?

Le fondateur de l'association Mémoires et Partages espère la pose d'une première pierre en 2024 ou 2025 avec peut-être une inauguration en 2026, en bord de Garonne. "Il faut vraiment redonner à ce fleuve tous ses droits. Le droit de refuser que des bateaux aillent capturer des gens, les déporter, le droit de pouvoir être respectés. Donc oui, ce sera en bordure de Garonne peut être, et probablement sur la rive droite qui est la plus belle rive de Bordeaux bien évidemment."