Maison du dessin de presse : c'est pas (Saint)-Just, "un lieu peut-être trop populaire" ironise Placide

Emmanuel Macron l'a donc annoncé. Après deux ans marqués par de multiples tergiversations, par un rapport tombé aux oubliettes puis décrié, par des ministres de la Culture aux abois, le Président de la République a tranché. "La maison internationale du dessin de presse sera installée à Paris." Une annonce pendant les vœux 2022 à la presse ce mardi après-midi. Cette maison, qui devait être européenne, devient internationale.

"L'esprit du 11 janvier, celui de cette marche qui, il y a sept ans tout juste (après l'attaque de Charlie Hebdo), a rassemblé des millions de personnes pour la liberté d'expression, continuera donc de vivre en 2022, au cœur de Paris", a clamé le chef de l'Etat. Les travaux commenceront dès que possible pour une ouverture du site d'ici "deux ou trois ans" dans le VIème arrondissement.

"Le dessin de presse devient quelque chose de mondain"

Il avait été l'un des fers de lance de la candidature de Saint-Just-le-Martel/ Limoges, Placide est aujourd'hui un dessinateur désabusé. "Le Président montre qu'il n'aime pas les régions", s'offusque le caricaturiste. "Même si c'était un peu le pot de terre contre le pot de fer, une très grande majorité des dessinateurs soutenaient notre projet."

Tous ? Non, Placide dénonce aussi le rôle tenu par "quelques dessinateurs parisiens". "Des adeptes des salons parisiens, des vernissages qui ont pignon sur rue et sont extrêmement influents." Une influence parisiano-parisienne qui fait dire avec ironie au dessinateur que la candidature de Saint-Just était "peut-être un peu trop populaire".

Pour le dessinateur ce choix présidentiel marque un tournant dans le dessin de presse en France.

Le dessin de presse c'est un petit peu l'emblème de la liberté d'expression, de la subversion, de l'esprit critique, de la liberté de pensée... C'est quelque chose de très français ! Mais maintenant on en fait quelque chose de mondain où il faut devenir révérencieux puisqu'à la fin, c'est le Président de la République qui choisit."

Et Emmanuel Macron a choisi Paris, alors pour Placide, "le projet de Limoges/Saint-Just doit se poursuivre car l'esprit du dessin de presse est là-bas".

Haro contre le centralisme parisien pour les politiques locaux

Les réactions de la classe politique locale s'enchaînent depuis ce mardi. C'est "une vive déception" pour la députée de la majorité présidentielle Sophie Beaudoin-Hubière qui appelle à la mobilisation de tous pour "faire en sorte que le Centre de Saint-Just-le-Martel soit demain un acteur incontournable du réseau qui va se structurer autour de la Maison du dessin de presse parisienne".

Pour la mairie de Limoges, "ce choix de Paris reste une décision incompréhensible et injuste". Pour le maire Emile Roger Lombertie, ce n'est rien de plus qu'une persistance d’"un centralisme étatique" qui "condamne les villes moyennes à la portion congrue". Ce mardi, le président du département, Jean-Claude Leblois, avait lui aussi dénoncé le "centralisme parisien".

Pierre Venteau, autre député LREM de la Haute-Vienne, n'est pas de cet avis. Pour le député de la deuxième circonscription du département, "il ne faut pas caricaturer". Selon lui, ces dernières années, "les liens avec le milieu des dessinateurs et des éditeurs se sont distendus, au point que seule une minorité de la profession soutenait le projet haut-viennois". Une réaction qui tranche avec le soutien massif qu'avait reçu le projet Limoges/Saint-Just-le-Martel de la part de dizaines de dessinateurs lors de la 40ème édition du salon internationale du dessin de presse.

Les deux députés LREM pointent aussi la responsabilité des actuelles et anciennes majorités socialistes aux différents niveaux notamment au niveau des infrastructures qui pénalisent les projets haut-viennois selon eux. "La paresse intellectuelle et l’inaction favorisent le commentaire indigné plutôt que l’autocritique constructive", souligne Pierre Venteau. "Il me semble plus judicieux d'œuvrer collectivement pour que la Haute-Vienne puisse tenir toute sa place dans le réseau qui se dessine avec Paris et Strasbourg plutôt que de continuer à s’apitoyer inlassablement sur notre sort."

Et maintenant ? La région veut poursuivre le projet haut-viennois et créer "une grande maison de la culture"

Alain Rousset a réagit aussi à la décision actée par le Président Macron. "Quand une manifestation a été créée, on respecte le lieu où elle a été créée. On ne cherche pas à la récupérer, ça été le cas et c'est choquant." Pour le président de la région Nouvelle-Aquitaine, "l'esprit ne sera, évidemment, pas le même à Paris". Alain qui promet : "Nous ne laisserons pas tomber Saint-Just-le-Martel !" Le projet haut-viennois de Saint-Just à Limoges n'est donc pas enterré pour le président de région qui souhaite continuer "l'œuvre de Gérard Vandenbrouck. Nous devons quelque chose à sa mémoire".

La région veut donc créer "une forme de grande maison de la culture" sur le site de Jidé à Limoges (site candidat pour la maison du dessin de presse) avec une partie dédiée évidemment au dessin de presse. "Les jeunes et étudiants pourront venir découvrir et comprendre le dessin de presse et la caricature. Des jeunes dessinateurs en herbe pour y faire leur gamme, des résidences artistiques pourront voir le jour. Ce futur centre pourra aussi accueillir d'autres structures telles que l'agence de l'économie du livre et du cinéma par exemple."

Côté financement, la région prévoit d'inscrire ce nouveau projet dans le prochain plan Etat-Région sur 7 ans signé sous peu avec la préfète de région. "Nous allons aussi poursuivre les discussions avec l'agglomération et le département pour que ce projet voit le jour", conclut le président de région Alain Rousset.