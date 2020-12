Maison illuminée pour Noël à Chancelade : "La nuit, les chauffeurs routiers klaxonnent pour nous saluer"

Elle nous entraîne au bout de la nuit et met un peu de chaleur au fond de nos cœurs. Vous êtes peut-être déjà passé devant cette maison entièrement illuminée à l'occasion des fêtes de Noël. Cette maison du lieu dit Les Grèzes à Chancelade. Elle se situe juste derrière le rond-point de la route d'Angoulême. Depuis quatre ans maintenant, Patrick et sa compagne Annabelle, propriétaires de la maison, mettent un point d'honneur à la transformer pour Noël. La nuit venue, la maison devient féerique.

Il ne reste d'ailleurs bientôt plus de place sur la façade tant les guirlandes, les étoiles et les animaux lumineux sont nombreux, explique le couple : "Bientôt il va falloir que l'on gagne le toit, on n'a plus de place sur les murs" sourit Annabelle. A la nuit tombée, la maison de Patrick et Annabelle scintille dans la nuit périgourdine. "La déco de Noël, cela nous a pris en regardant les émissions américaines, et puis on a commencé par petit et cela fait la quatrième année qu'on le fait" explique Patrick.

La maison illuminée de Chancelade avec Patrick et Annabelle © Radio France - Antoine Balandra

Depuis, chaque année, le couple investit un peu pour améliorer sa déco de Noël explique Annabelle : "C'est juste pour notre plaisir perso après il y a les gens qui s'arrêtent, qui prennent des photos qui filment donc nous cela nous fait plaisir, ça rend les gens joyeux, surtout en cette période". "Je ne voulais pas le faire cette année, je me suis dit allez autant donner un peu de gaieté à tout le monde" poursuit Patrick. Et comme la maison se situe presque au bord de la route d'Angoulême, elle est très appréciée remarque les enfants du couple : "La nuit, les routiers klaxonnent en voyant la maison" disent-ils.

Et pas question de s'arrêter là pour le couple : "On commence à envahir la maison de la voisine, elle nous autorise même à tailler ses arbres pour que l'on voit bien la maison".

La maison illuminée de Chancelade © Radio France - Antoine Balandra

Voilà qui devrait en tout cas faciliter la tâche du Père Noël pour repérer la maison et apporter ses cadeaux.