"Maison nouvelle": le nouveau restaurant de Philippe Etchebest ouvre ce mardi 21 décembre aux Chartrons

La devanture rouge bordeaux est assez sobre, et il n'y a pas écrit "Philippe Etchebest" en gros, même si le nom de ce restaurant "Maison nouvelle" se traduit en Basque " Exte best". Ce nouveau restaurant ouvre ce mardi 21 décembre rue Rode, à Bordeaux et pour les restaurateurs concurrents, l'arrivée du chef de Top Chef sur M6 est plutôt une bonne nouvelle. L'établissement est plutôt discret et se fond bien dans le voisinage, dans le quartier des Chartrons.

Les restaurateurs voisins y voient une bonne nouvelle

Cela pourrait permettre d'attirer toujours plus de monde sur la place du marché des Chartrons, explique Noémie gérante du restaurant le Carré. Si ce nouveau voisin bénéficie de beaucoup de notoriété, "il ne va pas nous gêner au contraire, car il va attirer une clientèle plus aisée sur la place, ce qui pourrait nous profiter aussi", estime-t-elle. Pour beaucoup de restaurateurs de la place du marché des Chartrons, l'ouverture de ce nouvel établissement va offrir une bonne dose de visibilité supplémentaire sur cette place déjà bien connue des Bordelais et Bordelaises.

Norbert, un autre restaurateur, n'est pas non plus inquiet. Son restaurant "ne fait pas la même chose, lui fait une cuisine gastronomique". Il n'y a donc "pas de raison qu'il y ait une concurrence", selon lui. Avec ce nouveau restaurant gastronomique, son deuxième à Bordeaux, Philippe Etchebest vise une étoile au guide Michelin. Les réservations sont déjà ouvertes depuis une dizaine de jours.

Une ouverture bien difficile

Parvenir jusqu'à l'ouverture de "Maison nouvelle" n'a pas été un long fleuve tranquille pour le chef star de la télé. Un riverain, proche de ce nouvel établissement a contesté la création du restaurant, s'en est suivi trois ans de démêlés judiciaires.