"J'ai tout ce qu'il faut ici" : Jacques, résident d'une maison relais à Bonnétable, témoigne

"C'est impeccable, j'ai tout ce qu'il faut ici". Dans son 38m2 qu'il occupe depuis mars dernier, Jacques, 66 ans, est ravi. Il est l'un des 16 résidents d'une nouvelle maison relais inaugurée à Bonnétable, au nord-est du Mans, ce 2 décembre 2021. Le projet est porté par l'association sarthoise Tarmac.

Occupée depuis février 2020, cette structure à mi-chemin entre l'hébergement d'urgence et le logement classique permet à des personnes en situation de précarité mais autonomes d'avoir un toit. Trois travailleurs sociaux y accompagnent également les résidents, pour les aider à construire un projet de vie ou retrouver un emploi. Jacques, déjà hébergé dans un logement similaire de la Croix-Rouge à La Flèche, a attendu deux mois pour obtenir cet appartement. "Au début ce qui était difficile, c'était que je ne connaissais personne et que personne ne me connaissais. Alors qu'au Mans ou à La Flèche, tout le monde me connaissait et je connaissais tout le monde", raconte le sexagénaire.

Depuis, Jacques dit s'être fait des amis dans la maison relais : "On s'entend bien, on se fait des blagues ... Tout en se respectant", souligne-t-il. Une présence également rassurante pour ce Sarthois de naissance : "S'il m'arrive quelque chose, comme je suis tout seul, je peux prévenir mes voisins." Après avoir vécu des années difficiles, où il a passé "quatre ans dans la rue" suite à des "problèmes familiaux", Jacques retrouve donc une seconde vie. "Je me sens bien ici, j'ai chaud l'hiver", souligne-t-il. Son prochain objectif : s'organiser des vacances en camping en autonomie, au printemps prochain.