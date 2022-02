Maisons de retraite : "il faut arrêter l'EHPAD-bashing", demande une responsable mosellane

La ministre déléguée à l'autonomie des personnes âgées, Brigitte Bourguignon, a annoncé que deux enquêtes allaient être lancées contre Orpea. Les dirigeants étaient convoqués ce mardi par le gouvernement pour s'expliquer sur leurs pratiques dans leurs EHPAD. Comment la profession vit-elle cette affaire révélée par le livre Les Fossoyeurs ? Stéphanie Changarnier, directrice du pôle médico-social chez Uneos, qui gère huit établissements en Moselle, et par ailleurs conseillère municipale et métropolitaine à Metz, était ce mardi l'invitée de France Bleu Lorraine.

On a des valeurs qui nous animent, la dignité, l'humilité, l'accompagnement."

Elle fait d'emblée la distinction avec Orpea (qui, d'ailleurs, ne gère aucun Ehpad en Moselle) : "Je travaille dans le secteur associatif, donc dans un secteur privé mais non lucratif. Je n'ai pas de jugement à apporter sur Orpea, mais on voudrait que personne ne fasse l'amalgame. On n'a pas du tout ces méthodes de gestion, si elles sont révélées. Quand on fait de l'excédent, c'est pour le réinjecter en investissements pour les résidents et le personnel. On a des valeurs qui nous animent, la dignité, l'humilité, l'accompagnement."

"Douloureux" pour le personnel, les résidents, et leurs familles

Ces révélations, "c'est douloureux pour le personnel, ils sont toujours mis en avant négativement. C'est douloureux aussi pour les résidents et leurs familles : quand vous dites que vous travaillez ou que vous vivez en EHPAD, on vous voit dans un mouroir, on voit la maltraitance." Face à cela, Stéphanie Changarnier lance un appel : "Venez voir, venez à la rencontre de nos équipes, ce qui est décrit dans ce livre, ce n'est pas notre réalité."

Stéphanie Changarnier veut également insister sur le fait que les EHPAD ne se gèrent pas sans transparence : "On travaille main dans la main avec le conseil départemental, l'ARS, on a fait le choix de se lancer dans une certification ISO 9001, on a des évaluateurs externes qui viennent, un audit une fois par an, on est tout le temps dans cette démarche d'évaluation."

On a besoin de plus d'effectifs pour encore mieux prendre en compte les besoins des résidents."

Les difficultés de recrutement sont en revanche bien réelles, "comme dans tout le secteur sanitaire et médico-social. On essaye d'accompagner nos salariés, on réfléchit au côté pécunier, on travaille sur l'apprentissage, on espère que ça portera ses fruits." Selon elle, c'est aussi pour ça qu'"il faudrait arrêter cet EHPAD-bashing, pour être dans une communication plus positive. On a besoin de plus d'effectifs pour encore mieux prendre en compte les besoins des résidents. Il faut qu'on continue à être dans l'échange avec le personnel, et en même temps dans l'exigence sur ce qu'on attend de nos professionnels."