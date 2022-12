Maisons fissurées dans le Loiret, le long combat pour être indemnisé

Alors que 2022 est l’année la plus chaude depuis 1900, de nombreux habitants du Loiret sont victimes ces dernières années de fissures apparues sur leurs maisons. Des fissures consécutives à des mouvement de terrain provoqués par les chaleurs, les canicules estivales. Pour beaucoup et malgré la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la prise en charge des travaux par les assurances est un véritable parcours du combattant.

ⓘ Publicité

Fissure à l'intérieur d'une maison de Fleury-les-Aubrais © Radio France - Christophe Dupuy

Le garage menace de s'effondrer

Quartier Lignerolles à Fleury-les-Aubrais, les premières fissures sont apparues fin août 2018 sur la maison de Marie-Aude. A l'époque, ce n'est pas la seule habitation dans ce cas. La Ville, qui a obtenu pour cet épisode de fortes chaleurs depuis l'état de catastrophe naturelle, avait alors recensé 150 sinistrés. Chez Marie-Aude, son mari et sa fille, les lézardes ont surgi à l'intérieur et à l'extérieur de l'habitation. Le garage "s'est complétement détaché au point que de l'herbe pousse dedans et que la porte ne ferme plus" explique la propriétaire fleuryssoise qui ajoute "le placo tombe dans le couloir, on a était obligé de le fixer avec des pattes".

Le garage se détache de l'habitation © Radio France - Christophe Dupuy

Quatre ans de bataille et toujours rien

Aujourd’hui après quatre ans de bataille avec les experts et les assurances, rien n’a bougé pour Marie-Aude et sa famille. Aucune indemnisation ni travaux ne sont à ce jour intervenus. Quatre devis ont été réalisés qui oscillent entre 40 et 120.000 euros avec comme solution une injection de résine ou soit la pause de bâches ou bien mettre des micros pieux mais Marie-Aude n'est pas capable de choisir la meilleure solution. Elle réclame l'aide d'un maître d'œuvre que l'assurance refuse de prendre en charge. "On me demande de choisir mais si la maison rebouge après les réparations, on me dira que c'est ma responsabilité" explique-t-elle.

Là où beaucoup ont abdiqué, Marie-Aude continue de se battre. "Les assurances font tout pour ne rien indemniser et profitent du manque de connaissance des gens pour les avoir" soutient l'habitante fleuryssoise mais elle ne veut rien lâcher "cette maison, c'est l'investissement d'une vie, le capital à venir pour mes enfants, c'est chez nous". Créé en 2018, l'Association les Oubliés de la canicule dans le Loiret compte aujourd'hui 150 adhérents et continue de recevoir de nombreux appels depuis cet été. Marie-Aude a choisi, elle, de prendre un avocat.