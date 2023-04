Maisons fissurées : "Le gouvernement doit enfin s'occuper de ce problème qui concerne une maison sur deux"

C'est un problème qui concerne plus de 10 millions de maisons en France. Ces habitations, construites sur des sols argileux, sont exposées à un fort risque de fissures lors des épisodes de sécheresse du fait du phénomène "retrait gonflement des argiles", phénomène accentué par le réchauffement climatique.

Depuis plusieurs années, les propriétaires se battent pour être indemnisés. Et ils viennent d'obtenir une avancée importante : un projet de loi porté par l'écologiste Sandrine Rousseau vient d'être voté par les députés. Si elle est adoptée, elle simplifierait la procédure pour l'obtention de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et l'indemnisation.

Le texte voté en première lecture à l'Assemblée nationale doit maintenant passer au sénat. Mais le gouvernement ne le soutient pas arguant que cela va trop couter trop cher aux compagnies d'assurance. Cela va "allonger les délais d'indemnisation" et "augmenter les primes d'assurance, au détriment des assurés" met en garde la ministre chargée des PME, Olivia Grégoire.

1.500 à 2.000 maisons fissurées en Sarthe

Une position qui indigne Mohamed Benyahia, le président de l'association Urgence maison fissurées Sarthe : "Nous invitons le gouvernement à aller visiter des maisons fissurées, à regarder les familles avec des enfants qui pleurent la nuit, à regarder où vivent ces gens-là parce que le gouvernement doit aussi prendre en compte la situation réelle. Cela fait plus de quatre ans que l'on lutte et que l'on parle à un mur. Il faut arrêter de se cacher derrière des aspects techniques et la langue de bois".

Avec une maison sur deux concernées en France par le risque de fissures, l'enjeu financier est considérable, mais Mohamed Benyahia estime que "quoi qu'il en coute, le gouvernement doit prendre le problème à bras le corps". Actuellement, selon Urgence maisons fissurées Sarthe, il y aurait entre 1.500 et 2.000 habitations fissurées dans le département. Ce nombre pourrait fortement augmenter dans les prochains mois, affirme Mohamed Benyahia : "avec la sécheresse de cet hiver, on risque d'avoir de gros dégâts. 2023 va être très difficile".

