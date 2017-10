Maisons hantées et course de zombis dans un village creusois

Des citrouilles, des toiles d'araignées géantes, des silhouettes inquiétantes aux fenêtres et des maisons hantées. Le temps d'un week-end, tout le joli hameau de Masgot se métamorphose pour la fête d'Halloween. Un événement qui attire près de deux mille visiteurs !

A quelques kilomètres d'Ahun, le village de Masgot (sur la commune de Fransèches) est connu pour ses maisons sculptées par François Michaud, un paysan tailleur de pierre du 19° siècle. Le temps d'un week-end, ses figures naïves et poétiques se couvrent de toiles d'araignées. Tout le joli village en pierre est maintenant peuplé de citrouilles, de silhouettes inquiétantes aux fenêtres, de monstres qui peuplent des maisons hantés.

On est 70 bénévoles, et on attire de plus en plus de monde ! " -Marc, dans le rôle de Dracula

Demandez le programme ! © Radio France - Olivier Estran

L'an dernier "Masgot hanté " a attiré 1800 specateurs. Ce week end , ils seront sans doute encore plus nombreux, avec une nouveauté : une course nocturne où les participants seront poursuivis par des zombis !

La course affiche déjà complet, mais on peut se rattraper avec les nombreux jeux de piste et visites de maisons hantées: 70 bénévoles venus de plusieurs communes vont se déguiser et animer le village.

Je suis le Diable, et je vais guider les visiteurs vers des endroits sinistres ! " -Dominique, en train d'installer une estrade

Sylvie, Josette et Serge dompteurs de l'araignée Cunégonde © Radio France - Olivier Estran

Le joli village prend des allures de carnaval et de train-fantôme. Et les bénévoles de tous âges s'en donnent a cœur joie:

Tout le programme se trouve ici. Les animations débutent ce samedi à 15H. Attention, l'entrée du site sera payante : 6 euros pour les adultes et 4 euros pour les enfants.